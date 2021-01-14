После стирки вещи мягкие и пахнут свежестью. Делаем кондиционер для белья за 1 минуту, лучше покупных

Если вы любите, чтобы после стирки вещи приятно пахли, я могу поделиться с вами своим способом домашнего кондиционера. Я начала его делать после того, как оказалось, что покупные варианты освежителей белья, вызывают аллергию. Да и благодаря этому способу, вы сможете сделать средство со своим любимым запахом.

У меня есть 3 разных варианта домашнего кондиционера, в состав которых входят вещества для смягчения и ароматизации белья.

Кондиционер № 1:

вода, 500 мл;

уксус, 100 мл;

сода, 2 ст.л;

эфирное масло любое, 5 капель.

Смешиваем воду и уксус, частями всыпаем соду, чтобы была не очень бурная реакция, добавляем масло и перемешиваем.

Вливаем в отдел для кондиционера и стираем вещи. Средства достаточно на несколько стирок.

Кондиционер № 2:

вода, 500 мл;

уксус, 150 мл;

эфирное масло, 5 капель;

сода, 2 ст.л.

Смешиваем и выливаем в отсек для кондиционера.

Кондиционер № 3

соль, 2 – 3 ст.л;

эфирное масло любое, 5 – 10 капель.

Смешиваем все компоненты и высыпаем в стиральную машину.

Соль очень хорошо очищает и смягчает воду, белье. Вы можете сделать большое количество средства и использовать его порциями или для каждой стирки делать немного кондиционера.