После стирки вещи мягкие и пахнут свежестью. Делаем кондиционер для белья за 1 минуту, лучше покупных

Если вы любите, чтобы после стирки вещи приятно пахли, я могу поделиться с вами своим способом домашнего кондиционера. Я начала его делать после того, как оказалось, что покупные варианты освежителей белья, вызывают аллергию. Да и благодаря этому способу, вы сможете сделать средство со своим любимым запахом.
У меня есть 3 разных варианта домашнего кондиционера, в состав которых входят вещества для смягчения и ароматизации белья.
Кондиционер № 1:
- вода, 500 мл;
- уксус, 100 мл;
- сода, 2 ст.л;
- эфирное масло любое, 5 капель.
Смешиваем воду и уксус, частями всыпаем соду, чтобы была не очень бурная реакция, добавляем масло и перемешиваем.
Вливаем в отдел для кондиционера и стираем вещи. Средства достаточно на несколько стирок.
Кондиционер № 2:
- вода, 500 мл;
- уксус, 150 мл;
- эфирное масло, 5 капель;
- сода, 2 ст.л.
Смешиваем и выливаем в отсек для кондиционера.
Кондиционер № 3
- соль, 2 – 3 ст.л;
- эфирное масло любое, 5 – 10 капель.
Смешиваем все компоненты и высыпаем в стиральную машину.
Соль очень хорошо очищает и смягчает воду, белье. Вы можете сделать большое количество средства и использовать его порциями или для каждой стирки делать немного кондиционера.
Свежие комментарии