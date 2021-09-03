Муж благодарит всю зиму. Перец по-корейски на зиму

Сладкий перец отлично подходит для готовки разных блюд и заготовок. Часто все делают консервированные салаты, которые по вкусу очень напоминают блюда из свежих овощей. Такая закуска всегда найдет свое место на столе.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

болгарский перец, 1.7 кг;

зелень свежая по вкусу, по пучку;

чеснок, 6 зубчиков;

острый перец, половина;

уксус 9 %, 100 мл;

масло растительное, 100 мл;

перец, 1 ч.л;

сахар, 4 ст.л;

соль, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Чтобы салат получился не только вкусным, но и красивым, выбирайте разноцветные перчинки, мясистые и плотные. Зелень берите по вкусу: базилик, укроп, петрушка или кинза.

Перец режем тонкой соломкой, измельчаем зелень. Смешиваем перец, зелень, измельченный чеснок, соль и сахар, перец, растительное масло и уксус. Перемешиваем.

Оставляем на 2 часа, периодически перемешивая.

Раскладываем салат в чистые банки, уплотняем и заливаем рассолом.

Накрываем крышками и ставим в кастрюлю на полотенце.

Наливаем теплую воду по плечики банок и стерилизуем с момента закипания воды 15 минут.

Крышки закручиваем и после остывания ставим в подвал или в кладовку.

Салат прекрасно сочетается с разными гарнирами и закусками из мяса и рыбы.

Его можно добавлять в овощное рагу, борщ.