Муж благодарит всю зиму. Перец по-корейски на зиму

Сладкий перец отлично подходит для готовки разных блюд и заготовок. Часто все делают консервированные салаты, которые по вкусу очень напоминают блюда из свежих овощей. Такая закуска всегда найдет свое место на столе.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- болгарский перец, 1.7 кг;
- зелень свежая по вкусу, по пучку;
- чеснок, 6 зубчиков;
- острый перец, половина;
- уксус 9 %, 100 мл;
- масло растительное, 100 мл;
- перец, 1 ч.л;
- сахар, 4 ст.л;
- соль, 2 ст.л.
Процесс приготовления
Чтобы салат получился не только вкусным, но и красивым, выбирайте разноцветные перчинки, мясистые и плотные. Зелень берите по вкусу: базилик, укроп, петрушка или кинза.
Перец режем тонкой соломкой, измельчаем зелень. Смешиваем перец, зелень, измельченный чеснок, соль и сахар, перец, растительное масло и уксус. Перемешиваем.
Оставляем на 2 часа, периодически перемешивая.
Раскладываем салат в чистые банки, уплотняем и заливаем рассолом.
Накрываем крышками и ставим в кастрюлю на полотенце.
Наливаем теплую воду по плечики банок и стерилизуем с момента закипания воды 15 минут.
Крышки закручиваем и после остывания ставим в подвал или в кладовку.
Салат прекрасно сочетается с разными гарнирами и закусками из мяса и рыбы.Его можно добавлять в овощное рагу, борщ.
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