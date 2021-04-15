Александрийское тесто. Рулетики с маком

Один из самых популярных рецептов теста. Его многие используют для пасхальной выпечки, для вкусных и мягких рулетов с маком и сухофруктами, для пышных пирожков и булочек.
Для приготовления опары вам потребуются такие ингредиенты:
- теплое молоко, 125 мл;
- яйца, 2 шт;
- сахар, 100 г;
- дрожжи живые, 20 г;
- масло сливочное, 65 г.
Для приготовления теста необходимо:
- ванилин по вкусу;
- соль щепотка;
- мука, 400 г;
- масло растительное, 2 ст.л.
Для приготовления начинки нужно:
- мак подготовленный, 200 г;
- масло сливочное, 40 г;
- белок, 1 шт;
- сахар, 100 г;
- ванилин по вкусу.
Процесс приготовления
В теплом молоке растворяем дрожжи, вливаем растопленное сливочное масло, яйца, сахар. Перемешиваем, накрываем и оставляем при комнатной температуре на 8 – 10 часов.
Муку просеиваем и часть всыпаем в опару, добавляем соль, ванилин и перемешиваем.
Всыпаем остальную муку, добавляем растительное масло и вымешиваем мягкое тесто.
Совет: муку не пересыпайте, чтобы при запекании тесто хорошо пропекалось.
Тесто вымешивайте хорошо, не меньше 10 минут.
Накрываем и оставляем в теплом месте на 1 час.
Для начинки мак подготавливаем (пропариваем и перекручиваем), смешиваем с прочими ингредиентами.
Тесто делим на порционные кусочки, скатываем колобки, накрываем и оставляем на 20 минут.
Каждый колобок раскатываем в пласт, выкладываем начинку и сворачиваем рулеты.
Противень застилаем пергаментом, выкладываем рулеты, накрываем и оставляем на 10 минут.
Смазываем взбитым желтком с молоком.
Запекаем при 200 градусах около 20 минут, но смотрите по своей духовке.
Тесто идеально сочетается с любой начинкой, хоть сладкой, хоть соленой, изделия будут мягкими и свежими долгое время.
Подробный Видео Рецепт:
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