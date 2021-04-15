Александрийское тесто. Рулетики с маком

Один из самых популярных рецептов теста. Его многие используют для пасхальной выпечки, для вкусных и мягких рулетов с маком и сухофруктами, для пышных пирожков и булочек.

Для приготовления опары вам потребуются такие ингредиенты:

теплое молоко, 125 мл;

яйца, 2 шт;

сахар, 100 г;

дрожжи живые, 20 г;

масло сливочное, 65 г.

Для приготовления теста необходимо:

ванилин по вкусу;

соль щепотка;

мука, 400 г;

масло растительное, 2 ст.л.

Для приготовления начинки нужно:

мак подготовленный, 200 г;

масло сливочное, 40 г;

белок, 1 шт;

сахар, 100 г;

ванилин по вкусу.

Процесс приготовления

В теплом молоке растворяем дрожжи, вливаем растопленное сливочное масло, яйца, сахар. Перемешиваем, накрываем и оставляем при комнатной температуре на 8 – 10 часов.

Муку просеиваем и часть всыпаем в опару, добавляем соль, ванилин и перемешиваем.

Всыпаем остальную муку, добавляем растительное масло и вымешиваем мягкое тесто.

Совет: муку не пересыпайте, чтобы при запекании тесто хорошо пропекалось.

Тесто вымешивайте хорошо, не меньше 10 минут.

Накрываем и оставляем в теплом месте на 1 час.

Для начинки мак подготавливаем (пропариваем и перекручиваем), смешиваем с прочими ингредиентами.

Тесто делим на порционные кусочки, скатываем колобки, накрываем и оставляем на 20 минут.

Каждый колобок раскатываем в пласт, выкладываем начинку и сворачиваем рулеты.

Противень застилаем пергаментом, выкладываем рулеты, накрываем и оставляем на 10 минут.

Смазываем взбитым желтком с молоком.

Запекаем при 200 градусах около 20 минут, но смотрите по своей духовке.

Тесто идеально сочетается с любой начинкой, хоть сладкой, хоть соленой, изделия будут мягкими и свежими долгое время.

Подробный Видео Рецепт: