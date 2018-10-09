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Запеканка-омлет с картофелем и сыром: завтрак для всей семьи

Часто не знаешь, что приготовить на завтрак: то времени не хватает, то фантазии. Как правило, завтраки в разных семьях похожи: яичница, каша или бутерброды. А так хочется разнообразия!

Если у вас такая же проблема, воспользуйтесь новым рецептом: запеканка-омлет с картофелем и сыром. Она очень просто готовится, из привычных всем продуктов, но получается невероятно красивой, вкусной и ароматной. Такой завтрак принесет море пользы, максимум удовольствия, и зарядит энергией на весь день. Омлет с сыром, ветчиной и овощами, на подушке из тертого хрустящего картофеля подарит вам истинное наслаждение вкусом. От такого завтрака еще никто ни разу не отказался: даже маленькие нехочухи.

Состав продуктов

  • три клубня картофеля;
  • 6 куриных сырых яиц;
  • 100 грамм твердого сыра;
  • 70 грамм ветчины;
  • 45 миллилитров молока;
  • 50 грамм спелых томатов;
  • 40 грамм болгарского перца;
  • 10 грамм зеленого лука;
  • соль и черный молотый перец – по вкусу;
  • ½ чайной ложки сушеного чеснока;
  • ½ чайной ложки сушеного базилика.

Запеканка-омлет с картофелем и сыром: пошаговый процесс приготовления

  1. Клубни картофеля промываем, очищаем от кожуры и выкладываем в миску с водой.
  2. Картофель натираем на крупной терке, перекладываем обратно в миску с водой.
  3. Форму для запекания смазываем растительным маслом или специальной антипригарной эмульсией.
  4. Картофель отжимаем руками и выкладываем первым слоем, распределяем по форме, формируя дно и бока.
  5. Форму с картошкой отправляем в духовку, разогретую до 190 градусов духовку, примерно на 10 минут.
  6. Сами в это время подготовим все остальные ингредиенты. В миску вбиваем сырые куриные яйца, добавляем все специи, соль и черный молотый перец, размешиваем венчиком.
  7. Вливаем к яйцам молоко, размешиваем.
  8. Ветчину (вареную колбасу, мясо) нарезаем маленькими кубиками, перекладываем в миску с омлетом.
  9. Небольшой спелый томат тоже нарезаем маленькими кубиками, отправляем в миску.
  10. Туда же выкладываем сладкий болгарский перец, нарезанный небольшими кубиками, рубленый зеленый лук, твердый сыр, натертый на мелкой терке.
  11. Совет. Вы можете добавить на этом этапе те специи, которые любят в вашей семье.
  12. Все хорошо перемешиваем ложкой.
  13. Достаем из духовки картофель, заливаем его омлетом, разравниваем.
  14. Возвращаем форму в духовку еще на 20 минут: омлет должен хорошо запечься.

Запеканка-омлет с картофелем и сыром станет отличным вариантом сытного и очень вкусного завтрака. Перед подачей на стол его можно будет посыпать рубленой зеленью. семью будить и звать к столу не придется: они проснутся и соберутся сами (на запах). Еще больше простых рецептов вкусного завтрака вы найдете на нашем сайте: заходите и выбирайте.

Запеканка-омлет с картофелем и сыром: завтрак для всей семьи

Приятного всем аппетита и отличного начала дня.

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