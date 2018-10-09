Запеканка-омлет с картофелем и сыром: завтрак для всей семьи

Часто не знаешь, что приготовить на завтрак: то времени не хватает, то фантазии. Как правило, завтраки в разных семьях похожи: яичница, каша или бутерброды. А так хочется разнообразия!

Если у вас такая же проблема, воспользуйтесь новым рецептом: запеканка-омлет с картофелем и сыром. Она очень просто готовится, из привычных всем продуктов, но получается невероятно красивой, вкусной и ароматной. Такой завтрак принесет море пользы, максимум удовольствия, и зарядит энергией на весь день. Омлет с сыром, ветчиной и овощами, на подушке из тертого хрустящего картофеля подарит вам истинное наслаждение вкусом. От такого завтрака еще никто ни разу не отказался: даже маленькие нехочухи.

Состав продуктов

три клубня картофеля;

6 куриных сырых яиц;

100 грамм твердого сыра;

70 грамм ветчины;

45 миллилитров молока;

50 грамм спелых томатов;

40 грамм болгарского перца;

10 грамм зеленого лука;

соль и черный молотый перец – по вкусу;

½ чайной ложки сушеного чеснока;

½ чайной ложки сушеного базилика.

Запеканка-омлет с картофелем и сыром: пошаговый процесс приготовления

Клубни картофеля промываем, очищаем от кожуры и выкладываем в миску с водой. Картофель натираем на крупной терке, перекладываем обратно в миску с водой. Форму для запекания смазываем растительным маслом или специальной антипригарной эмульсией. Картофель отжимаем руками и выкладываем первым слоем, распределяем по форме, формируя дно и бока. Форму с картошкой отправляем в духовку, разогретую до 190 градусов духовку, примерно на 10 минут. Сами в это время подготовим все остальные ингредиенты. В миску вбиваем сырые куриные яйца, добавляем все специи, соль и черный молотый перец, размешиваем венчиком. Вливаем к яйцам молоко, размешиваем. Ветчину (вареную колбасу, мясо) нарезаем маленькими кубиками, перекладываем в миску с омлетом. Небольшой спелый томат тоже нарезаем маленькими кубиками, отправляем в миску. Туда же выкладываем сладкий болгарский перец, нарезанный небольшими кубиками, рубленый зеленый лук, твердый сыр, натертый на мелкой терке. Совет. Вы можете добавить на этом этапе те специи, которые любят в вашей семье. Все хорошо перемешиваем ложкой. Достаем из духовки картофель, заливаем его омлетом, разравниваем. Возвращаем форму в духовку еще на 20 минут: омлет должен хорошо запечься.

Запеканка-омлет с картофелем и сыром станет отличным вариантом сытного и очень вкусного завтрака. Перед подачей на стол его можно будет посыпать рубленой зеленью. семью будить и звать к столу не придется: они проснутся и соберутся сами (на запах). Еще больше простых рецептов вкусного завтрака вы найдете на нашем сайте: заходите и выбирайте.

Приятного всем аппетита и отличного начала дня.

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