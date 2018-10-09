Запеканка-омлет с картофелем и сыром: завтрак для всей семьи

Часто не знаешь, что приготовить на завтрак: то времени не хватает, то фантазии. Как правило, завтраки в разных семьях похожи: яичница, каша или бутерброды. А так хочется разнообразия!
Если у вас такая же проблема, воспользуйтесь новым рецептом: запеканка-омлет с картофелем и сыром. Она очень просто готовится, из привычных всем продуктов, но получается невероятно красивой, вкусной и ароматной. Такой завтрак принесет море пользы, максимум удовольствия, и зарядит энергией на весь день. Омлет с сыром, ветчиной и овощами, на подушке из тертого хрустящего картофеля подарит вам истинное наслаждение вкусом. От такого завтрака еще никто ни разу не отказался: даже маленькие нехочухи.
Состав продуктов
- три клубня картофеля;
- 6 куриных сырых яиц;
- 100 грамм твердого сыра;
- 70 грамм ветчины;
- 45 миллилитров молока;
- 50 грамм спелых томатов;
- 40 грамм болгарского перца;
- 10 грамм зеленого лука;
- соль и черный молотый перец – по вкусу;
- ½ чайной ложки сушеного чеснока;
- ½ чайной ложки сушеного базилика.
Запеканка-омлет с картофелем и сыром: пошаговый процесс приготовления
- Клубни картофеля промываем, очищаем от кожуры и выкладываем в миску с водой.
- Картофель натираем на крупной терке, перекладываем обратно в миску с водой.
- Форму для запекания смазываем растительным маслом или специальной антипригарной эмульсией.
- Картофель отжимаем руками и выкладываем первым слоем, распределяем по форме, формируя дно и бока.
- Форму с картошкой отправляем в духовку, разогретую до 190 градусов духовку, примерно на 10 минут.
- Сами в это время подготовим все остальные ингредиенты. В миску вбиваем сырые куриные яйца, добавляем все специи, соль и черный молотый перец, размешиваем венчиком.
- Вливаем к яйцам молоко, размешиваем.
- Ветчину (вареную колбасу, мясо) нарезаем маленькими кубиками, перекладываем в миску с омлетом.
- Небольшой спелый томат тоже нарезаем маленькими кубиками, отправляем в миску.
- Туда же выкладываем сладкий болгарский перец, нарезанный небольшими кубиками, рубленый зеленый лук, твердый сыр, натертый на мелкой терке.
- Совет. Вы можете добавить на этом этапе те специи, которые любят в вашей семье.
- Все хорошо перемешиваем ложкой.
- Достаем из духовки картофель, заливаем его омлетом, разравниваем.
- Возвращаем форму в духовку еще на 20 минут: омлет должен хорошо запечься.
Запеканка-омлет с картофелем и сыром станет отличным вариантом сытного и очень вкусного завтрака. Перед подачей на стол его можно будет посыпать рубленой зеленью. семью будить и звать к столу не придется: они проснутся и соберутся сами (на запах). Еще больше простых рецептов вкусного завтрака вы найдете на нашем сайте: заходите и выбирайте.
Приятного всем аппетита и отличного начала дня.
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