Любимый десерт с детства. Но в этом рецепте очень оригинальная и вкусная заливка


Любимый десерт с детства. Но в этом рецепте очень оригинальная и вкусная заливка

Ингредиенты:
4 упаковки желе разных цветов
500 мл сливок 38%
2 ложки сахара
1 пачка ванильного пудинга
750 г творожной массы
28 г желатина
1 стакан молока

Приготовление:

Сделайте желе разных цветов, разлейте по формочкам. Поставьте застывать. Готовое застывшее желе разрежьте на квадратики.

Залейте желатин молоком, отставьте на 30 минут.

Взбейте 500 мл сливок с сахаром и пудингом. Добавьте творожную массу и перемешайте.

Любимый десерт с детства. Но в этом рецепте очень оригинальная и вкусная заливка

Разогрейте желатин. Перемешайте и введите в творожно-сливочную массу. Смочите форму, отправьте в нее кубики желе.

На кубики вылейте половину творожной массы, затем снова кубики и сверху массу.

Любимый десерт с детства. Но в этом рецепте очень оригинальная и вкусная заливка

Поставьте в холодильник на 3-4 часа.

Приятного аппетита!!!

Любимый десерт с детства. Но в этом рецепте очень оригинальная и вкусная заливка

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