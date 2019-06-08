Любимый десерт с детства. Но в этом рецепте очень оригинальная и вкусная заливка

Ингредиенты:

4 упаковки желе разных цветов

500 мл сливок 38%

2 ложки сахара

1 пачка ванильного пудинга

750 г творожной массы

28 г желатина

1 стакан молока

Приготовление:

Сделайте желе разных цветов, разлейте по формочкам. Поставьте застывать. Готовое застывшее желе разрежьте на квадратики.

Залейте желатин молоком, отставьте на 30 минут.

Взбейте 500 мл сливок с сахаром и пудингом. Добавьте творожную массу и перемешайте.

Разогрейте желатин. Перемешайте и введите в творожно-сливочную массу. Смочите форму, отправьте в нее кубики желе.

На кубики вылейте половину творожной массы, затем снова кубики и сверху массу.

Поставьте в холодильник на 3-4 часа.

Приятного аппетита!!!