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Закуска из помидоров и лука. Секрет кроется в особом маринаде, который делает эту закуску невероятно вкусной

Закуска из помидоров и лука — отличное блюдо для сытного ужина

Закуска из помидоров и лука: ингредиенты

Закуска из помидоров и лука

  1. Помидоры- 5 шт. спелых (пять штук)
  2. Масло растительное – 4 ст. л (четыре столовые ложки)
  3. Лук репчатый – 3 гл. (три головки)
  4. Натуральный мед- 1,5 ст.л. (полтора столовых ложек)
  5. Соль – ½ ч. л (пол чайной ложки)
  6. Базилик -1/2 ч.л (пол чайной ложки)
  7. Красный острый перец – 1/4ч. л (одна четверть чайной ложки)
  8. Чеснок- четыре зубчика
  9. Сок лимона-2 ст. л  (две столовые ложки)

Способ приготовления:

  •  Промываем помидоры кружочками толщиной 3-4 мм.
  •  Очищенные луковицы также нарезаем тонкими кружочками.
  •  Чеснок рубин ножом на мелкие кусочки.
  • Теперь приступаем к изготовлению заправки. Для этого заливаем в миску мед, сок лимона и растительное масло, также приправляем солью, острым перцем и базиликом.

Совет: в случае если мед густой, его лучше растопить на водяной бане. Если это сделать в микроволновке, он потеряет полезные свойства.

  •  Все тщательно перемешиваем.
  •  Нашу закуску надо собирать слоями, для этого лучше подойдет банка с ш рок м горлом.
  • Сначала укладываем помидоры, приправляем луком и чесноком. Этот процесс повторяем до тех пор, пока банка не наполнится.
  • Поливаем сверху заправкой, закрываем, встряхиваем и ставим в холодильник на 30 минут.
    Чем дольше оставить закуску, тем вкуснее она станет.

 Закуска из помидоров и лука удивит своим вкусом.

Закуска из помидоров и лука. Секрет кроется в особом маринаде, который делает эту закуску невероятно вкусной 2

Готовьте на здоровье!

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