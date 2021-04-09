Закуска из помидоров и лука. Секрет кроется в особом маринаде, который делает эту закуску невероятно вкусной

Закуска из помидоров и лука — отличное блюдо для сытного ужина
Закуска из помидоров и лука: ингредиенты
- Помидоры- 5 шт. спелых (пять штук)
- Масло растительное – 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Лук репчатый – 3 гл. (три головки)
- Натуральный мед- 1,5 ст.л. (полтора столовых ложек)
- Соль – ½ ч. л (пол чайной ложки)
- Базилик -1/2 ч.л (пол чайной ложки)
- Красный острый перец – 1/4ч. л (одна четверть чайной ложки)
- Чеснок- четыре зубчика
- Сок лимона-2 ст. л (две столовые ложки)
Способ приготовления:
- Промываем помидоры кружочками толщиной 3-4 мм.
- Очищенные луковицы также нарезаем тонкими кружочками.
- Чеснок рубин ножом на мелкие кусочки.
- Теперь приступаем к изготовлению заправки. Для этого заливаем в миску мед, сок лимона и растительное масло, также приправляем солью, острым перцем и базиликом.
Совет: в случае если мед густой, его лучше растопить на водяной бане. Если это сделать в микроволновке, он потеряет полезные свойства.
- Все тщательно перемешиваем.
- Нашу закуску надо собирать слоями, для этого лучше подойдет банка с ш рок м горлом.
- Сначала укладываем помидоры, приправляем луком и чесноком. Этот процесс повторяем до тех пор, пока банка не наполнится.
- Поливаем сверху заправкой, закрываем, встряхиваем и ставим в холодильник на 30 минут. Чем дольше оставить закуску, тем вкуснее она станет.
Закуска из помидоров и лука удивит своим вкусом.
Готовьте на здоровье!
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