Китайская бабушка рекомендует - пирожки с зеленым луком. Интересная технология

Интересный рецепт пирожков с любимой начинкой! Китайский вариант! Рецепт новый, пробуем приготовить и посмотрим, что получится!
тесто №1
мука 110 гр
сахар 1\2 ч.лож
соль щепотка
вода (кипяток) 50 мл
растительное масло (хорошее) 40 мл
тесто№2
мука 75 гр
растительное масло 35 мл
начинка:
зеленый лук
кунжут
яичный желток для смазки
Начнем с первого теста, пока не остыл кипяток. Соль, сахар смешиваем с мукой, вливаем кипяток и быстро перемешиваем лопаткой. После чего выливаем растительное масло.
Замешиваем мягкое тесто, очень приятное в работе. Не прилипает ни к рукам, ни к столу.
Для второго теста продуктов еще меньше. Мука и растительное масло! Все соединяем и хорошо вымешиваем.
Оба вида теста накрываем пленкой и даем постоять минут 30. Через полчаса делим каждый кусочек теста на 10 равных частей. Делаем шарики и накрываем пленкой, 10 минут даем постоять.
Сейчас в каждый шарик нашего первого теста завернем шарик теста №2 (мука и масло).
Делается это легко и прикольно))) Теперь и этим шарикам даем постоять под пленкой 10-15 минут.
Время вышло, слегка раскатываем наши заготовки и сворачиваем в плотную трубочку.
Даем полежать))) , под пленкой 10 минут. Еще раз раскатываем скалкой (уже трубочки) и сворачиваем в рулетики.
Последние рулетики ждут пока мы мелко порежем зеленый лук! Слегка раскатали, в цент немного лука. Свернули конвертиком и прижали.
Выкладываем на подготовленный противень (лист) швом вниз. Смажем взбитым желтком и присыпаем кунжутом.
Выпекаем в разогретой духовке минут 30-40. При температуре 160 градусов. Ориентируйтесь на свою духовку. Пирожки получаются пузатыми, тесто слоеное и очень вкусное! Единственное, что мне не хватило, это побольше начинки. В следующий раз, добавлю!
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