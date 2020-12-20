Холодец без желатина намного вкуснее! Простой рецепт от знакомого Шеф повара

Я знаю, что многие хозяйки, чтобы избежать неприятной неожиданности в виде незастывшего холодца, добавляют желатин. Я так никогда не делаю, просто варю мясо необходимое время и оно всегда застывает как нужно.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

говяжья нога, 1 шт;

лук, 2 шт;

морковь, 1 шт;

лист лавровый, 3 шт;

перец горошком, 5 – 10 шт;

соль;

чеснок, 4 – 6 зубчиков.

Процесс приготовления

Мясо хорошо промываем, рубим на куски и заливаем на ночь холодной водой.

Опять промываем ногу, наливаем воду и ставим на огонь.

Совет: Главное запомнить – на 1 кг мяса, должно быть 2 л воды.

Доводим до кипения, убираем пену, сливаем воду.

Заливаем чистой, доводим до кипения, убираем огонь и томим около 6 – 7 часов.

Через пару часов варки, солим немного.

За полтора часа до окончания добавляем морковь и лук в кожуре, солим, бросаем лавровый лист и перец.

Когда мясо уже легко отстает от костей, снимаем с плиты кастрюлю.

Вынимаем мясо, остужаем и разбираем мясо на волокна раскладываем по формам.

Чеснок пропускаем через пресс и добавляем в теплый бульон.

Совет: добавление чеснока в горячий бульон делает чеснок почти безвкусным и холодное не будет иметь того вкуса и аромата чеснока, который должен быть.

Заливаем мясо бульоном, остужаем до комнатной температуры и ставим до застывания в холодильник.

По желанию, для красоты, можно положить кружочки моркови, свежую зелень, посыпать черным перцем.