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Холодец без желатина намного вкуснее! Простой рецепт от знакомого Шеф повара

Я знаю, что многие хозяйки, чтобы избежать неприятной неожиданности в виде незастывшего холодца, добавляют желатин. Я так никогда не делаю, просто варю мясо необходимое время и оно всегда застывает как нужно.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • говяжья нога, 1 шт;
  • лук, 2 шт;
  • морковь, 1 шт;
  • лист лавровый, 3 шт;
  • перец горошком, 5 – 10 шт;
  • соль;
  • чеснок, 4 – 6 зубчиков.

Процесс приготовления

Мясо хорошо промываем, рубим на куски и заливаем на ночь холодной водой.

Опять промываем ногу, наливаем воду и ставим на огонь.

Совет: Главное запомнить – на 1 кг мяса, должно быть 2 л воды.

Доводим до кипения, убираем пену, сливаем воду.

Заливаем чистой, доводим до кипения, убираем огонь и томим около 6 – 7 часов.

Через пару часов варки, солим немного.

За полтора часа до окончания добавляем морковь и лук в кожуре,  солим, бросаем лавровый лист и перец.

Когда мясо уже легко отстает от костей, снимаем с плиты кастрюлю.

Вынимаем мясо, остужаем и разбираем мясо на волокна раскладываем по формам.

Чеснок пропускаем через пресс и добавляем в теплый бульон.

Совет: добавление чеснока в горячий бульон делает чеснок почти безвкусным и холодное не будет иметь того вкуса и аромата чеснока, который должен быть.

Заливаем мясо бульоном, остужаем до комнатной температуры и ставим до застывания в холодильник.

По желанию, для красоты, можно положить кружочки моркови, свежую зелень, посыпать черным перцем.

Холодец без желатина намного вкуснее! Простой рецепт от знакомого Шеф повара

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