Скатерть-Самобранка

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На всех выходных – коронное блюдо нашей семьи! Дешево, вкусно и очень просто

Одно из самых простых и вкусных блюд из лаваша. Будем делать рулет с мясным фаршем, потом режем на порционные кусочки и обжариваем. Поверьте, это просто и всем очень нравится.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • лаваш тонкий, 3 листа;
  • филе куриное, 350 г;
  • горчица, 1 ч.л;
  • сметана, 6 ст.л;
  • сырок плавленый, 2 шт;
  • яйца, 2 шт;
  • соль, перец, специи, зелень.

Процесс приготовления

Мясо отвариваем в подсоленной воде со специями, остужаем  измельчаем при помощи блендера.

Сырки трем на средней терке и смешиваем с мясной массой.

Соединяем сметану и горчицу.

Совет: можно использовать майонез.

Смешиваем массу с соусом и перемешиваем до однородности. Если начинка очень густая, можно добавить немного сметаны или майонеза.

На всех выходных – коронное блюдо нашей семьи! Дешево, вкусно и очень просто

Выкладываем часть начинки на один лист лаваша, равномерно распределяем.

Накрываем начинку еще одним листом лаваша, прижимаем и сверху выкладываем остаток начинки, равномерно распределяем.

На всех выходных – коронное блюдо нашей семьи! Дешево, вкусно и очень просто

Накрываем третьим листом лаваша и сворачиваем тугой рулет.

Оставляем рулет на 20 минут, чтобы лаваш стал более мягким и не ломался при нарезке.

Режем рулет порционными кусками.

На всех выходных – коронное блюдо нашей семьи! Дешево, вкусно и очень просто

Яйца взбиваем.

На всех выходных – коронное блюдо нашей семьи! Дешево, вкусно и очень просто

Каждый кусок рулета обмакиваем в яичную массу и обжариваем с двух сторон до румяности.

На всех выходных – коронное блюдо нашей семьи! Дешево, вкусно и очень просто

Очень вкусно подавать со свежими овощами, салатами, запеченным мясом.

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