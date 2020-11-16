На всех выходных – коронное блюдо нашей семьи! Дешево, вкусно и очень просто

Одно из самых простых и вкусных блюд из лаваша. Будем делать рулет с мясным фаршем, потом режем на порционные кусочки и обжариваем. Поверьте, это просто и всем очень нравится.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- лаваш тонкий, 3 листа;
- филе куриное, 350 г;
- горчица, 1 ч.л;
- сметана, 6 ст.л;
- сырок плавленый, 2 шт;
- яйца, 2 шт;
- соль, перец, специи, зелень.
Процесс приготовления
Мясо отвариваем в подсоленной воде со специями, остужаем измельчаем при помощи блендера.
Сырки трем на средней терке и смешиваем с мясной массой.
Соединяем сметану и горчицу.
Совет: можно использовать майонез.
Смешиваем массу с соусом и перемешиваем до однородности. Если начинка очень густая, можно добавить немного сметаны или майонеза.
Выкладываем часть начинки на один лист лаваша, равномерно распределяем.
Накрываем начинку еще одним листом лаваша, прижимаем и сверху выкладываем остаток начинки, равномерно распределяем.
Накрываем третьим листом лаваша и сворачиваем тугой рулет.
Оставляем рулет на 20 минут, чтобы лаваш стал более мягким и не ломался при нарезке.
Режем рулет порционными кусками.
Яйца взбиваем.
Каждый кусок рулета обмакиваем в яичную массу и обжариваем с двух сторон до румяности.
Очень вкусно подавать со свежими овощами, салатами, запеченным мясом.
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