Как сохранить почти все соки в запеченной курице: метод всемирно известного повара

Как часто вы сталкивались с тем, что запеченное в духовке куриное мясо становилось жестким и сухим? Вот и у меня иногда такое происходило, пока не познакомилась с советами известного повара Хестона Блюменталя, обладателя трех звезд «Мишлен».

Советы повара

Берем цыпленка бройлера.

Также потребуется очищенный от кожуры апельсин, разрезанный на две части.

Тушку промываем и просушиваем, хорошо просаливаем внутри и снаружи.

Внутрь тушки укладываем половинки апельсина.

Духовку разогреваем до 100 градусов и отправляем туда цыпленка.

Запекаем 2 часа. В самом толстом месте тушки должно быть от 65 до 70 градусов. За 2 часа запекания, тушка как раз и наберет эту температуру.

Вынимаем из духовки и остужаем 30 минут при комнатной температуре.

Берем паприку и куркуму, смешиваем с небольшим количеством растительного масла и натираем тушку.

Допекаем при максимальной температуре 5 минут до золотистой корочки, вынимаем из духовки и подаем к столу.

В соус можно еще добавить мед, сок апельсина, специи по вкусу.