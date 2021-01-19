Как сохранить почти все соки в запеченной курице: метод всемирно известного повара

Как часто вы сталкивались с тем, что запеченное в духовке куриное мясо становилось жестким и сухим? Вот и у меня иногда такое происходило, пока не познакомилась с советами известного повара Хестона Блюменталя, обладателя трех звезд «Мишлен».
Советы повара
Берем цыпленка бройлера.
Также потребуется очищенный от кожуры апельсин, разрезанный на две части.
Тушку промываем и просушиваем, хорошо просаливаем внутри и снаружи.
Внутрь тушки укладываем половинки апельсина.
Духовку разогреваем до 100 градусов и отправляем туда цыпленка.
Запекаем 2 часа. В самом толстом месте тушки должно быть от 65 до 70 градусов. За 2 часа запекания, тушка как раз и наберет эту температуру.
Вынимаем из духовки и остужаем 30 минут при комнатной температуре.
Берем паприку и куркуму, смешиваем с небольшим количеством растительного масла и натираем тушку.
Допекаем при максимальной температуре 5 минут до золотистой корочки, вынимаем из духовки и подаем к столу.
В соус можно еще добавить мед, сок апельсина, специи по вкусу.
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