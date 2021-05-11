У меня про запас всегда есть пачка печенья: покажу, какое объедение за 5 минут с ним готовлю (быстрый десерт к чаю)

Старый, классический рецепт шоколадной «колбаски» из печенья. Ничего сложного, все продукты в доступной цене. Если так сложилось, что они у вас сейчас есть, тогда сделайте.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- печенье, 300 г;
- масло сливочное, 80 г;
- какао, 2 ст.л;
- молоко, чай, какао, 150 мл;
- сгущенное молоко или шоколад, 180 г;
- орехи, семечки, кусочки сухофруктов по вкусу.
Процесс приготовления
Печень ломаем на небольшие кусочки или измельчаем любым удобным способом в совсем мелкую крошку. Если любите кусочками десерт, тогда просто ломаем на кусочки, а для однородной массы – делаем крошку.
Смешиваем печенье с какао – берите самое жирное, тогда десерт получается совсем шоколадным.
Добавляем растопленное сливочное масло и все остальные ингредиенты.
Перемешиваем рукой до однородности и выкладываем массы в виде колбаски на пергамент.
Исправляем все бока, формируем необходимую длину и высоту рулета, оборачиваем бумагой и отправляем в холодильник, пока не застынет.
Бумагу убираем и режем порционными кусочками.
По вкусу можно обвалять колбаску в кокосовой стружке, сухой крошке шоколадного печенья, сахарной пудре. Многие в массу добавляют кусочки мармелада, цукаты и прочие вкусные добавки, в том числе, кусочки шоколада.
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