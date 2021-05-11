У меня про запас всегда есть пачка печенья: покажу, какое объедение за 5 минут с ним готовлю (быстрый десерт к чаю)

Старый, классический рецепт шоколадной «колбаски» из печенья. Ничего сложного, все продукты в доступной цене. Если так сложилось, что они у вас сейчас есть, тогда сделайте.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

печенье, 300 г;

масло сливочное, 80 г;

какао, 2 ст.л;

молоко, чай, какао, 150 мл;

сгущенное молоко или шоколад, 180 г;

орехи, семечки, кусочки сухофруктов по вкусу.

Процесс приготовления

Печень ломаем на небольшие кусочки или измельчаем любым удобным способом в совсем мелкую крошку. Если любите кусочками десерт, тогда просто ломаем на кусочки, а для однородной массы – делаем крошку.

Смешиваем печенье с какао – берите самое жирное, тогда десерт получается совсем шоколадным.

Добавляем растопленное сливочное масло и все остальные ингредиенты.

Перемешиваем рукой до однородности и выкладываем массы в виде колбаски на пергамент.

Исправляем все бока, формируем необходимую длину и высоту рулета, оборачиваем бумагой и отправляем в холодильник, пока не застынет.

Бумагу убираем и режем порционными кусочками.