Больше не трачу на круассаны целый день. Так просто и бюджетно мы их не готовили

Круассаны давно стали одним из самых любимых десертов. Я их делаю с самыми разными начинками. Испробовала массу рецептов, но именно этот, мне нравится больше всех – все доступно, быстро и просто. Самый бюджетный вариант – мы будем брать мало сливочного масла.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- вода, 200 мл;
- молоко, 100 мл;
- сахар, 1 ст.л;
- дрожжи сухие, 1 ч.л;
- соль, половина ч.л;
- мука, около 3.5 стакана;
- масло растительное, 1 ст.л;
- масло сливочное для прослойки, 100 г;
- для смазывания желток и немного молока;
- для начинки, шоколад 1 плитка;
- сахарная пудра по желанию.
Процесс приготовления
Молоко смешиваем с горячей водой и всыпаем сахар, дрожжи. Перемешиваем и оставляем постоять несколько минут.
Всыпаем соль, перемешиваем.
Просеиваем муку и всыпаем треть, перемешиваем.
Совет: мука у всех разная, поэтому у вас может пойти чуть меньше или больше, чем в рецепте.
Вливаем растительное масло и перемешиваем, всыпаем еще муки и вымешиваем руками.
Накрываем тесто и оставляем в теплом месте на 20 минут.
Вымешиваем на столе, посыпанном мукой, делим на 10 колобков.
Раскатываем в круг, присыпаем мукой.
Раскатываем все и складываем в стопку.
Теперь берем про одному, смазываем мягким сливочным маслом и опять укладываем в стопку.
Подворачиваем края, чтобы при раскатке сливочное масло оставалось внутри.
Раскатываем большой круг и делим его на 16 треугольников.
Выкладываем на широкую часть любую начинку или кусочек шоколада и сворачиваем круассаны.
Противень застилаем пергаментом и выкладываем круассаны, смазываем взбитым с молоком желтком.
Выпекаем при 200 градусах около 0 минут, потом снижаем температуру до 180 градусов и выпекаем 25 минут. В газовой духовке сначала печем при 220 градусах, потом снижаем до 200.
В итоге, у нас получаются мягкие, ароматные, с хрустящей корочкой круассаны.
По желанию, обсыпаем сахарно пудрой.
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