Больше не трачу на круассаны целый день. Так просто и бюджетно мы их не готовили

Круассаны давно стали одним из самых любимых десертов. Я их делаю с самыми разными начинками. Испробовала массу рецептов, но именно этот, мне нравится больше всех – все доступно, быстро и просто. Самый бюджетный вариант – мы будем брать мало сливочного масла.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

вода, 200 мл;

молоко, 100 мл;

сахар, 1 ст.л;

дрожжи сухие, 1 ч.л;

соль, половина ч.л;

мука, около 3.5 стакана;

масло растительное, 1 ст.л;

масло сливочное для прослойки, 100 г;

для смазывания желток и немного молока;

для начинки, шоколад 1 плитка;

сахарная пудра по желанию.

Процесс приготовления

Молоко смешиваем с горячей водой и всыпаем сахар, дрожжи. Перемешиваем и оставляем постоять несколько минут.

Всыпаем соль, перемешиваем.

Просеиваем муку и всыпаем треть, перемешиваем.

Совет: мука у всех разная, поэтому у вас может пойти чуть меньше или больше, чем в рецепте.

Вливаем растительное масло и перемешиваем, всыпаем еще муки и вымешиваем руками.

Накрываем тесто и оставляем в теплом месте на 20 минут.

Вымешиваем на столе, посыпанном мукой, делим на 10 колобков.

Раскатываем в круг, присыпаем мукой.

Раскатываем все и складываем в стопку.

Теперь берем про одному, смазываем мягким сливочным маслом и опять укладываем в стопку.

Подворачиваем края, чтобы при раскатке сливочное масло оставалось внутри.

Раскатываем большой круг и делим его на 16 треугольников.

Выкладываем на широкую часть любую начинку или кусочек шоколада и сворачиваем круассаны.

Противень застилаем пергаментом и выкладываем круассаны, смазываем взбитым с молоком желтком.

Выпекаем при 200 градусах около 0 минут, потом снижаем температуру до 180 градусов и выпекаем 25 минут. В газовой духовке сначала печем при 220 градусах, потом снижаем до 200.

В итоге, у нас получаются мягкие, ароматные, с хрустящей корочкой круассаны.

По желанию, обсыпаем сахарно пудрой.