Яблочная запеканка. Сочный и ароматный яблочный десерт

Яблочная запеканка — самый ароматный и нежный десерт.
Яблочная запеканка: ингредиенты
Начинка:
- Яблоки — 1 кг. (один килограмм)
- Лимон — 1 шт. (одна штука)
- Вино белое — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Изюм — 50 г. (пятьдесят грамм)
- Сахар — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
Тесто:
- Масло сливочное — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Молоко — 1 л. (один литр)
- Пшеничная крупка — 160 гр. (сто шестьдесят грамм)
- Сахар — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
- Сливки — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Ванильный ароматизатор — 1 ст.л (одна столовая ложка)
- Соль — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
Способ приготовления:
- В яблоках удалите сердцевину, порежьте на тонкие дольки, и уловите в миску. Неколько яблок оставьте для украшения сверху.
- К яблокам добавьте вино, лимонный сок, сахар, изюм и перемешайте.
- В миску влейте молоко, поставьте на лабый огонь, добавьте сахар, ванильный ароматизатор, соль и пшеничную крупку, доведите до кипения, остудите.
- Отжелите белки от желтков. Белки взбейте в пену. К желткам добавьте сливки и тоже взбейте.
- Соедините обе массы вместе и замесите жидкое тесто.
- Готовое тесто смешайте с яблоками.
- Вылейте тесто в форму, разровняйте, сверху выложите порезанное дольками яблоко.
- Выпекайте при 170 градусах сорок минут.
Яблочная запеканка готова!
Приятного аппетита!
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