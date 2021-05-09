Яблочная запеканка. Сочный и ароматный яблочный десерт

Яблочная запеканка — самый ароматный и нежный десерт.

Яблочная запеканка: ингредиенты

Яблочная запеканка

Начинка:

  1. Яблоки — 1 кг. (один килограмм)
  2. Лимон — 1 шт. (одна штука)
  3. Вино белое — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  4. Изюм — 50 г. (пятьдесят грамм)
  5. Сахар — 4 ст. л (четыре столовые ложки)

Тесто:

  1. Масло сливочное — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  2. Молоко — 1 л. (один литр)
  3. Пшеничная крупка — 160 гр. (сто шестьдесят грамм)
  4. Сахар — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
  5. Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
  6. Сливки — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
  7. Ванильный ароматизатор — 1 ст.л (одна столовая ложка)
  8. Соль — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)

Способ приготовления:

  • В яблоках удалите сердцевину, порежьте на тонкие дольки, и уловите в миску. Неколько яблок оставьте для украшения сверху.
  • К яблокам добавьте вино, лимонный сок, сахар, изюм и перемешайте.
  • В миску влейте молоко, поставьте на лабый огонь, добавьте сахар, ванильный ароматизатор, соль и пшеничную крупку, доведите до кипения, остудите.
  • Отжелите белки от желтков. Белки взбейте в пену. К желткам добавьте сливки и тоже взбейте.
  • Соедините обе массы вместе и замесите жидкое тесто.
  • Готовое тесто смешайте с яблоками.
  • Вылейте тесто в форму, разровняйте, сверху выложите порезанное дольками яблоко.
  • Выпекайте при 170 градусах сорок минут.

Яблочная запеканка готова!

Яблочная запеканка. Сочный и ароматный яблочный десерт 2

Приятного аппетита!

 

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