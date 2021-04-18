Куриные сердечки с грибами в сметане. Весь секрет этого блюда в соусе!

Куриные сердечки с грибами в сметане прекрасно сочетаются с картошечкой или макаронами, с ними обычное блюдо станет шедевром.
Куриные сердечки с грибами в сметане: ингредиенты
- Шампиньоны — 300 г. (триста грамм)
- Сердце куриное — 400 г. (четыреста грамм)
- Масло подсолнечное — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Сметана — 3-4 ст. л (три — четыре толовые ложки)
- Петрушка — 20 г. (двадцать грамм)
- Молотый чёрный перец — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Розмарин — 10 г. (десять грамм)
- Чеснок — один зубчик
Как приготовить:
- Сперва надо подготовить овощи: лук и чеснок очистить от кожуры, вымыть грибы, при необходимости удалить кожицу на шапке. Зелень и сердечки промыть под проточной водой и обсушить.
- Лук необходимо нарезать мелкими кубиками, грибы средними ломтиками и обжарить в растительном масле на медленном огне около 5 минут, периодически перемешивая.
- На сердечках удалить остатки жира и капилляры, пересыпать в сковороду и тушить на медленном огне 10 минут, не забудьте накрыть крышкой.
- В сковороду добавить розмарин и измельчённый чеснок, перемешать и готовить ещё пять минут. В этом промежутке приготовить соус.
- В сметану влить 3-4 столовых ложек воды, так как сметана может свернуться. Посолить и поперчить, перемешать , влить в сковороду и разровнять.
- Куриные сердечки с грибами и сметаной тушить 10 минут на медленном огне. проверить на вкус, если надо добавить специй и пару капель лимона.
- Когда сердечки почти приготовятся, розмарин и чеснок убрать, добавить петрушку, накрыть и тушить ещё 10 минут.
Куриные сердечки с грибами в сметане прекрасное угощение.
Готовьте на здоровье!
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