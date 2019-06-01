Обычным мясным рулетом точно не удивишь. А вот этот все запомнят

Ингредиенты:

Говяжий фарш 500 г

Макароны 120 г

Манка 2 ст. л.

Крахмал 1 ст. л.

Яйцо 1 шт.

Сливочное масло 50 г

Лук 1 шт.

Чеснок 1 зуб.

Соль 0,5 ч. л.

Куркума 0,25 ч. л.

Паприка 0,25 ч. л.

Зелень 25 г

Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление:

Сварите макароны.

Лук обжарьте до золотистого цвета. Смешайте фарш со сливочным маслом, раздавленным чесноком, перцем, манкой, крахмалом и солью.

Готовые макароны приправьте куркумой и паприкой.

Выложите на пищевую пленку фарш в форме прямоугольника по длине макарон.

Нарежьте зелень и равномерно распределите по мясу.

Макароны выложите в центр прямоугольника и заверните рулетом.

Переложите рулет на фольгу, отправьте в духовку на 40 минут.

Приятного аппетита!!!