Обычным мясным рулетом точно не удивишь. А вот этот все запомнят

Ингредиенты:
Говяжий фарш 500 г
Макароны 120 г
Манка 2 ст. л.
Крахмал 1 ст. л.
Яйцо 1 шт.
Сливочное масло 50 г
Лук 1 шт.
Чеснок 1 зуб.
Соль 0,5 ч. л.
Куркума 0,25 ч. л.
Паприка 0,25 ч. л.
Зелень 25 г
Черный перец (молотый) по вкусу
Приготовление:
Сварите макароны.
Лук обжарьте до золотистого цвета. Смешайте фарш со сливочным маслом, раздавленным чесноком, перцем, манкой, крахмалом и солью.
Готовые макароны приправьте куркумой и паприкой.
Выложите на пищевую пленку фарш в форме прямоугольника по длине макарон.
Нарежьте зелень и равномерно распределите по мясу.
Макароны выложите в центр прямоугольника и заверните рулетом.
Переложите рулет на фольгу, отправьте в духовку на 40 минут.
Приятного аппетита!!!
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