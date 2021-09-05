Заготовка маринованных помидоров на зиму. Какой уксус лучше использовать: 9 или 6 %

От крепости уксуса во многом зависит вкус маринованных овощей, которые мы все заготавливаем на зиму. Одним нравиться, чтобы маринад был кислее, другие предпочитают более мягкие вкусы.

Поэтому, при выборе уксусной кислоты, ориентируйтесь на свой собственный вкус и если в рецепте указывается 9 %, но вы любите более сладкие вкусы, тогда добавляйте 6 %.

В любом случае замены уксуса, учитывайте концентрацию, чтобы консервация не взорвалась, получилась с нужным вкусом и ароматом. Поэтому всегда правильно проводите расчеты, чтобы в итоге не получить слишком резкий вкус или наоборот, безвкусную консервацию.

Эти правила работают не только с помидорами, но и с огурцами, кабачками, салатами из овощей, как просто стерилизованными, так и предварительно тушенными, а затем стерилизованными.