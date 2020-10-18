Голубцы необыкновенные, таких вы ещё не ели! Это очень вкусно, готовьте двойную порцию

Такие голубцы я делаю не с обычной капустой, а с пекинской, да еще и тушу в особом соусе. Сами голубцы подаем с картофелем. Что касается соуса, то вы можете делать любой по своему вкусу, я делала с классическим для голубцов, тоже очень вкусно.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

капуста пекинская, 1 шт;

картофель, 5 шт;

масло растительное, 3 ст.л;

лавровый лист, 3 шт.

Для приготовления начинки необходимо:

фарш, 500 г;

рис, 3 ст.л;

лук, 1 шт;

пекинская капуста, 1 стакан.

Для приготовления соуса необходимо:

морковь и сладкий перец, лук по 2 шт;

капуста пекинская, 1 стакан;

томатная паста, 1 ст.л;

масло сливочное, 2 ст.л;

сметана, 2ст.л;

вода кипяченная, 4 – 5 стаканов;

масло растительное, 3 ст.л;

соль, перец.

Процесс приготовления

Промываем рис и отвариваем его до полуготовности в течение 5 минут.

Фарш смешиваем с мелко резанным луком, рисом, солим и перчим, перемешиваем.

Капусту разбираем на листочки, середину мело рубим и около 100 г добавляем в начинку, перемешиваем фарш. Накрываем фарш и ставим в холодильник.

Кипятком заливаем листы капусты на 2 минуты. Вынимаем.

Срезаем толстые жилы и режем на 2 части вдоль или оставляем так.

Формируем голубцы и складываем их в емкость.

Картофель режем дольками и обжариваем до румяности на растительном масле и выкладываем в казан.

Обжариваем слегка голубцы на растительном масле и выкладываем на картофель.

Для соуса тушим овощи, солим, перчим и добавляем мелко резаную пекинскую капусту, тушим пару минут, вливаем томатную пасту и кладем кусочек сливочного масла, вливаем стакан воды, перемешиваем.

Измельчаем соус блендером и выливаем его в голубцы и картофель, предварительно разбавив его водой как вам нравится.

Солим по вкусу и доводим до кипения, добавляем лавровый лист и тушим на медленном огне 30 минут.

При подаче посыпаем зеленью. Таким образом, вы приготовили и голубцы, а картофельный гарнир.