Голубцы необыкновенные, таких вы ещё не ели! Это очень вкусно, готовьте двойную порцию

Такие голубцы я делаю не с обычной капустой, а с пекинской, да еще и тушу в особом соусе. Сами голубцы подаем с картофелем. Что касается соуса, то вы можете делать любой по своему вкусу, я делала с классическим для голубцов, тоже очень вкусно.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- капуста пекинская, 1 шт;
- картофель, 5 шт;
- масло растительное, 3 ст.л;
- лавровый лист, 3 шт.
Для приготовления начинки необходимо:
- фарш, 500 г;
- рис, 3 ст.л;
- лук, 1 шт;
- пекинская капуста, 1 стакан.
Для приготовления соуса необходимо:
- морковь и сладкий перец, лук по 2 шт;
- капуста пекинская, 1 стакан;
- томатная паста, 1 ст.л;
- масло сливочное, 2 ст.л;
- сметана, 2ст.л;
- вода кипяченная, 4 – 5 стаканов;
- масло растительное, 3 ст.л;
- соль, перец.
Процесс приготовления
Промываем рис и отвариваем его до полуготовности в течение 5 минут.
Фарш смешиваем с мелко резанным луком, рисом, солим и перчим, перемешиваем.
Капусту разбираем на листочки, середину мело рубим и около 100 г добавляем в начинку, перемешиваем фарш. Накрываем фарш и ставим в холодильник.
Кипятком заливаем листы капусты на 2 минуты. Вынимаем.
Срезаем толстые жилы и режем на 2 части вдоль или оставляем так.
Формируем голубцы и складываем их в емкость.
Картофель режем дольками и обжариваем до румяности на растительном масле и выкладываем в казан.
Обжариваем слегка голубцы на растительном масле и выкладываем на картофель.
Для соуса тушим овощи, солим, перчим и добавляем мелко резаную пекинскую капусту, тушим пару минут, вливаем томатную пасту и кладем кусочек сливочного масла, вливаем стакан воды, перемешиваем.
Измельчаем соус блендером и выливаем его в голубцы и картофель, предварительно разбавив его водой как вам нравится.
Солим по вкусу и доводим до кипения, добавляем лавровый лист и тушим на медленном огне 30 минут.
При подаче посыпаем зеленью. Таким образом, вы приготовили и голубцы, а картофельный гарнир.
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