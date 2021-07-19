Скумбрия малосольная за 2 часа! Очень легкий рецепт как засолить скумбрию

Скумбрия малосольная за 2 часа получается очень вкусной и ароматной.
Скумбрия малосольная за 2 часа: ингредиенты
- Лук — 2 шт. (две штуки)
- Скумбрия — 1 кг. (один килограмм)
- Растительное масло
- Соль — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
Пошаговое приготовление:
- Очистите рыбу от внутренностей, удалите голову и плавники.
- Промойте под проточной водой и просушите бумажным полотенцем.
- Затем нарежьте на порционные куски.
- Всыпьте в тарелку соль и рыбу полностью обваляйте в ней.
- Рыбу уложите в ёмкость, посыпьте остальной частью соли, накройте тарелкой и оставьте на столе на два часа, не больше.
- Каждый кусочек рыбы промойте пож проточной водой и просушите бумажным полотенцем.
- Уложите на дно ёмкости слой нарезанного полукольцами лука, на него рыбу и полейте растительным маслом.
- Снова выложите слой лука, затем рыбу и растительное масло. Последним слоем выложите лук и поставьте в холодильник на 20 минут.
Скумбрия малосольная за 2 часа готова.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии