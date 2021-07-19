Скумбрия малосольная за 2 часа! Очень легкий рецепт как засолить скумбрию

Скумбрия малосольная за 2 часа получается очень вкусной и ароматной.

Скумбрия малосольная за 2 часа: ингредиенты

Скумбрия малосольная за 2 часа

  1. Лук — 2 шт. (две штуки)
  2. Скумбрия — 1 кг. (один килограмм)
  3. Растительное масло
  4. Соль — 4 ст. л (четыре столовые ложки)

Пошаговое приготовление:

  • Очистите рыбу от внутренностей, удалите голову и плавники.
  • Промойте под проточной водой и просушите бумажным полотенцем.
  • Затем нарежьте на порционные куски.
  • Всыпьте в тарелку соль и рыбу полностью обваляйте в ней.
  • Рыбу уложите в ёмкость, посыпьте остальной частью соли, накройте тарелкой и оставьте на столе на два часа, не больше.
  • Каждый кусочек рыбы промойте пож проточной водой и просушите бумажным полотенцем.
  • Уложите на дно ёмкости слой нарезанного полукольцами лука, на него рыбу и полейте растительным маслом.
  • Снова выложите слой лука, затем рыбу и растительное масло. Последним слоем выложите лук и поставьте в холодильник на 20 минут.

Скумбрия малосольная за 2 часа готова.

Скумбрия малосольная за 2 часа! Очень легкий рецепт как засолить скумбрию 2

Приятного аппетита!

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