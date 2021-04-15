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Корнишоны маринованные. Банка съедается за раз

Корнишоны маринованные любимое лакомство любителей маринадов. Приготовив такие огурчики, Вы будете с удовольствием угощать ими всех друзей и родных.

Корнишоны маринованные: ингредиенты

Корнишоны маринованные

  1. Вода
  2. Соль — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  3. Лист лавровый — 1 шт. (одна штука)
  4. Сахар — 2-2,5 ст. л (две- две с половиной столовых ложек)
  5. Укроп — два зонтика
  6. Листья смородины и вишни — по 4 л. (четыре листа)
  7. Чёрный и душистый перец  — по пять горошин
  8. Хрен — один кусочек
  9. Чеснок — один зубчик
  10. Зёрна горчицы — одна щепотка
  11. Уксус 9% — 3 ст. л (три столовые ложки)
  12. Мелкие огурцы — сколько хотите
  13. Перец чили — небольшой кусочек

Как приготовить:

  • Сначала хорошо промываем огурцы и заливаем холодной водой более чем на 6 часов.
  • Кладём на дно стерильной банки листья вишни и смородины, лавровый лист, кусочек хрена, душитый и чёрный перцы, кусочек перца чили, зёрна горчицы, зонтик укропа и чеснок.
  • Банку заполняем огурцами.
  • В чайнике кипятим воду и заливаем огурцы в банке на 7 минут. Воды наливаем столько, сколько влезет. Расчёт соли и уксуса сделан не на литр воды, а на литровую банку.
  • Воду сливаем в кастрюлю, добавляем сахар и соль, доводим до кипения.
  • Огурцы заливаем кипящим рассолом, в банку добавляем уксус и закатываем.

Корнишоны маринованные получаются невероятно ароматными и хрустящими.

Корнишоны маринованные. Банка съедается за раз 2

Готовьте на здоровье и угощайте всех ароматными огурчиками!

 

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