Корнишоны маринованные. Банка съедается за раз

Корнишоны маринованные любимое лакомство любителей маринадов. Приготовив такие огурчики, Вы будете с удовольствием угощать ими всех друзей и родных.
Корнишоны маринованные: ингредиенты
- Вода
- Соль — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Лист лавровый — 1 шт. (одна штука)
- Сахар — 2-2,5 ст. л (две- две с половиной столовых ложек)
- Укроп — два зонтика
- Листья смородины и вишни — по 4 л. (четыре листа)
- Чёрный и душистый перец — по пять горошин
- Хрен — один кусочек
- Чеснок — один зубчик
- Зёрна горчицы — одна щепотка
- Уксус 9% — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Мелкие огурцы — сколько хотите
- Перец чили — небольшой кусочек
Как приготовить:
- Сначала хорошо промываем огурцы и заливаем холодной водой более чем на 6 часов.
- Кладём на дно стерильной банки листья вишни и смородины, лавровый лист, кусочек хрена, душитый и чёрный перцы, кусочек перца чили, зёрна горчицы, зонтик укропа и чеснок.
- Банку заполняем огурцами.
- В чайнике кипятим воду и заливаем огурцы в банке на 7 минут. Воды наливаем столько, сколько влезет. Расчёт соли и уксуса сделан не на литр воды, а на литровую банку.
- Воду сливаем в кастрюлю, добавляем сахар и соль, доводим до кипения.
- Огурцы заливаем кипящим рассолом, в банку добавляем уксус и закатываем.
Корнишоны маринованные получаются невероятно ароматными и хрустящими.
Готовьте на здоровье и угощайте всех ароматными огурчиками!
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