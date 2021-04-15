Корнишоны маринованные. Банка съедается за раз

Корнишоны маринованные любимое лакомство любителей маринадов. Приготовив такие огурчики, Вы будете с удовольствием угощать ими всех друзей и родных.

Корнишоны маринованные: ингредиенты

Вода Соль — 1 ст. л (одна столовая ложка) Лист лавровый — 1 шт. (одна штука) Сахар — 2-2,5 ст. л (две- две с половиной столовых ложек) Укроп — два зонтика Листья смородины и вишни — по 4 л. (четыре листа) Чёрный и душистый перец — по пять горошин Хрен — один кусочек Чеснок — один зубчик Зёрна горчицы — одна щепотка Уксус 9% — 3 ст. л (три столовые ложки) Мелкие огурцы — сколько хотите Перец чили — небольшой кусочек

Как приготовить:

Сначала хорошо промываем огурцы и заливаем холодной водой более чем на 6 часов.

Кладём на дно стерильной банки листья вишни и смородины, лавровый лист, кусочек хрена, душитый и чёрный перцы, кусочек перца чили, зёрна горчицы, зонтик укропа и чеснок.

Банку заполняем огурцами.

В чайнике кипятим воду и заливаем огурцы в банке на 7 минут. Воды наливаем столько, сколько влезет. Расчёт соли и уксуса сделан не на литр воды, а на литровую банку.

Воду сливаем в кастрюлю, добавляем сахар и соль, доводим до кипения.

Огурцы заливаем кипящим рассолом, в банку добавляем уксус и закатываем.

Корнишоны маринованные получаются невероятно ароматными и хрустящими.

Готовьте на здоровье и угощайте всех ароматными огурчиками!