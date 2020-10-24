Кочан капусты и одна морковка. Обалденная капуста по-корейски

Такую капусту вы станете готовить постоянно: она получается пикантной, острой, ароматной, отлично сочетается с самыми разными блюдами, это просто идеальная закуска даже для праздничного стола.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

капуста, 1 шт;

морковь, 1 шт;

чеснок, 5 зубчиков;

соль, острый перец;

масло растительное,75 мл;

сахар, 3 ст.л;

кориандр обжаренный, 3 ч.л;

паприка, ст.л;

куркума, 2ч.л;

уксус 70 %, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Уксус вы вообще добавляйте по вкусу – больше или меньше, чем я указала в рецепте. А куркума идет просто для красивого цвета блюда.

Капусту режем кусками – кубиками, чтобы крупные кусочки были.

Я добавляю столовую ложку соли, но вы берите по вкусу.

Теперь хорошо руками делим все на листики и переминаем руками ее, чтобы она быстрее просолилась.

Оставляем на 30 минут, периодически переворачиваем и мнем, но не сильно.

Морковь трем на крупной терке или терке для корейской моркови, смешиваем с капустой.

Совет: если вы попробовали и оказалось, что пересолили, просто добавьте еще капусты.

Сливаем сок, чтобы специи, которые мы добавим, не опустились вниз и не стали в нем плавать.

Разогреваем растительное масло.

В капусту добавляем сахар, кориандр обжаренный и молотый, паприку, острый перец и вливаем уксус, добавляем пропущенный через пресс или тертый чеснок.

Теперь вливаем раскаленное растительное масло на специи и перемешиваем быстро капусту.

Всыпаем куркуму и перемешиваем.

Оставляем капусту пропитываться на ночь.

Совет: если вы добавили много уксуса, тогда несколько часов капуста пусть стоит без крышки – уксус выветрится. Потом накроете крышкой.

Храним в холодильнике под крышкой.