Кочан капусты и одна морковка. Обалденная капуста по-корейски

Такую капусту вы станете готовить постоянно: она получается пикантной, острой, ароматной, отлично сочетается с самыми разными блюдами, это просто идеальная закуска даже для праздничного стола.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- капуста, 1 шт;
- морковь, 1 шт;
- чеснок, 5 зубчиков;
- соль, острый перец;
- масло растительное,75 мл;
- сахар, 3 ст.л;
- кориандр обжаренный, 3 ч.л;
- паприка, ст.л;
- куркума, 2ч.л;
- уксус 70 %, 2 ст.л.
Процесс приготовления
Уксус вы вообще добавляйте по вкусу – больше или меньше, чем я указала в рецепте. А куркума идет просто для красивого цвета блюда.
Капусту режем кусками – кубиками, чтобы крупные кусочки были.
Я добавляю столовую ложку соли, но вы берите по вкусу.
Теперь хорошо руками делим все на листики и переминаем руками ее, чтобы она быстрее просолилась.
Оставляем на 30 минут, периодически переворачиваем и мнем, но не сильно.
Морковь трем на крупной терке или терке для корейской моркови, смешиваем с капустой.
Совет: если вы попробовали и оказалось, что пересолили, просто добавьте еще капусты.
Сливаем сок, чтобы специи, которые мы добавим, не опустились вниз и не стали в нем плавать.
Разогреваем растительное масло.
В капусту добавляем сахар, кориандр обжаренный и молотый, паприку, острый перец и вливаем уксус, добавляем пропущенный через пресс или тертый чеснок.
Теперь вливаем раскаленное растительное масло на специи и перемешиваем быстро капусту.
Всыпаем куркуму и перемешиваем.
Оставляем капусту пропитываться на ночь.
Совет: если вы добавили много уксуса, тогда несколько часов капуста пусть стоит без крышки – уксус выветрится. Потом накроете крышкой.
Храним в холодильнике под крышкой.
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