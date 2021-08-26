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В магазине такого не купишь. Самый тонкий лаваш: домашние лепешки

Такой тончайший лаваш можно попробовать только дома, в магазине вам не предложат настолько тонкие лепешки. Блины получаются тончайшими за счет крахмала в тесте. 

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты: 

мука, 400 г; 

кипяток, 220 г; 

соль, 1 ч.л; 

масло растительное, 2 ст.л; 

крахмал. 

Процесс приготовления 

Крахмал берите любой, кукурузный или картофельный. 

Муку смешиваем с солью и заливаем кипятком, вливаем растительное масло. 

Вымешиваем сначала лопаткой, чтобы тесто остыло. 

Когда температура будет нормальной, мешаем руками. 

Укладываем тесто в пакет и оставляем на 1 час. 

Хорошо вымешиваем тесто и оставляем еще на 30 минут накрытым. 

Делим тесто на небольшие кусочки, скатываем колобки. 

В магазине такого не купишь. Самый тонкий лаваш: домашние лепешки

Каждый колобок раскатываем скалкой в тончайшую лепешку, смазываем растительным маслом и складываем друг на друга. 

В магазине такого не купишь. Самый тонкий лаваш: домашние лепешки

Обжариваем на сухой сковороде, складываем стопкой на блюдо и накрываем пакетом, чтобы лепешки стали мягкими.

В магазине такого не купишь. Самый тонкий лаваш: домашние лепешки

Можно еще смазывать сливочным маслом. 

В магазине такого не купишь. Самый тонкий лаваш: домашние лепешки

Подаю такие лепешки в качестве дополнения к салатам, шашлыкам, другим блюдам. Они отлично подходят для разных начинок, можно сделать шаурму, где будет много начинки и мало теста. 

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