В магазине такого не купишь. Самый тонкий лаваш: домашние лепешки

Такой тончайший лаваш можно попробовать только дома, в магазине вам не предложат настолько тонкие лепешки. Блины получаются тончайшими за счет крахмала в тесте.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
мука, 400 г;
кипяток, 220 г;
соль, 1 ч.л;
масло растительное, 2 ст.л;
крахмал.
Процесс приготовления
Крахмал берите любой, кукурузный или картофельный.
Муку смешиваем с солью и заливаем кипятком, вливаем растительное масло.
Вымешиваем сначала лопаткой, чтобы тесто остыло.
Когда температура будет нормальной, мешаем руками.
Укладываем тесто в пакет и оставляем на 1 час.
Хорошо вымешиваем тесто и оставляем еще на 30 минут накрытым.
Делим тесто на небольшие кусочки, скатываем колобки.
Каждый колобок раскатываем скалкой в тончайшую лепешку, смазываем растительным маслом и складываем друг на друга.
Обжариваем на сухой сковороде, складываем стопкой на блюдо и накрываем пакетом, чтобы лепешки стали мягкими.
Можно еще смазывать сливочным маслом.
Подаю такие лепешки в качестве дополнения к салатам, шашлыкам, другим блюдам. Они отлично подходят для разных начинок, можно сделать шаурму, где будет много начинки и мало теста.
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