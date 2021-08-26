В магазине такого не купишь. Самый тонкий лаваш: домашние лепешки

Такой тончайший лаваш можно попробовать только дома, в магазине вам не предложат настолько тонкие лепешки. Блины получаются тончайшими за счет крахмала в тесте.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мука, 400 г;

кипяток, 220 г;

соль, 1 ч.л;

масло растительное, 2 ст.л;

крахмал.

Процесс приготовления

Крахмал берите любой, кукурузный или картофельный.

Муку смешиваем с солью и заливаем кипятком, вливаем растительное масло.

Вымешиваем сначала лопаткой, чтобы тесто остыло.

Когда температура будет нормальной, мешаем руками.

Укладываем тесто в пакет и оставляем на 1 час.

Хорошо вымешиваем тесто и оставляем еще на 30 минут накрытым.

Делим тесто на небольшие кусочки, скатываем колобки.

Каждый колобок раскатываем скалкой в тончайшую лепешку, смазываем растительным маслом и складываем друг на друга.

Обжариваем на сухой сковороде, складываем стопкой на блюдо и накрываем пакетом, чтобы лепешки стали мягкими.

Можно еще смазывать сливочным маслом.