Когда свекровушка готовит этот салат, всегда бегу к ней, как на праздник

В отличие от многих других салатов, все продукты для этого, нам потребуются в свежем виде, ничего варить или жарить нет необходимости. Поэтому его можно быстро сделать из самых простых и доступных компонентов, в том числе. Крабовых палочек и сыра, зелени.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сыр, 50 г;
- крабовые палочки, 50 г;
- помидор, сладкий перец по 1 шт;
- укроп пучок;
- чеснок, 2 зубчика;
- соль, перец, майонез.
Процесс приготовления
Крабовые палочки режем соломкой.
Сладкий красный перец режем тонкой соломкой.
Помидор режем соломкой или кусочками.
Совет: если салат сразу подается к столу, тогда томат режем вместе с мякотью. Если вы планируете подачу чуть позже, тогда режем томат на 2 части, чайной ложкой убираем мякоть и потом только режем.
Сыр режем соломкой
Чеснок и укроп мелко рубим.
Смешиваем все продукты, солим и перчим. Добавляем майонез по вкусу.
Я знаю, что многие в состав этого салата еще добавляют консервированную кукурузу, но это по вкусу, я так не делаю, но вы можете попробовать.
Свежие комментарии