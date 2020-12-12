Когда свекровушка готовит этот салат, всегда бегу к ней, как на праздник

В отличие от многих других салатов, все продукты для этого, нам потребуются в свежем виде, ничего варить или жарить нет необходимости. Поэтому его можно быстро сделать из самых простых и доступных компонентов, в том числе. Крабовых палочек и сыра, зелени.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сыр, 50 г;

крабовые палочки, 50 г;

помидор, сладкий перец по 1 шт;

укроп пучок;

чеснок, 2 зубчика;

соль, перец, майонез.

Процесс приготовления

Крабовые палочки режем соломкой.

Сладкий красный перец режем тонкой соломкой.

Помидор режем соломкой или кусочками.

Совет: если салат сразу подается к столу, тогда томат режем вместе с мякотью. Если вы планируете подачу чуть позже, тогда режем томат на 2 части, чайной ложкой убираем мякоть и потом только режем.

Сыр режем соломкой

Чеснок и укроп мелко рубим.

Смешиваем все продукты, солим и перчим. Добавляем майонез по вкусу.

Я знаю, что многие в состав этого салата еще добавляют консервированную кукурузу, но это по вкусу, я так не делаю, но вы можете попробовать.