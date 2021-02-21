Грибные котлеты с картошкой: свежий подход, лёгкое приготовление

Грибные котлеты с картошкой! Это оригинальный способ порадовать близких и друзей, приготовив полезное и вкусное блюдо по-новому.
Мы все с детства привыкли к сочетанию картошки и грибов – это вкусно, привычно и традиционно любимо.
В предлагаемом рецепте это сочетание подаётся немного в новом формате, добавляя оригинальности и вкусовых оттенков.
Грибные котлеты с картошкой: ингредиенты
- Грибы (белые, шампиньоны и др.) – 500 г
- Картофель – 500 г
- Лук – 2 головки
- Морковь – 1 шт.
- Мука – 4 ст. л.
- Соевый соус – 1-2 столовые ложки
- Кинза – 1 пучок
- Сухари панировочные
- Растительное масло
- Соль, черный перец, паприка
Грибные котлеты с картошкой: приготовление
- Вымыть картофель и отварить в мундире в подсоленной воде. Для того, чтобы картофель получился нежнее и варился быстрее, можно добавить в начале варки столовую ложку растительного масла в воду.
- Пока варится картофель, очистить и нашинковать лук и морковь. Жарить на разогретом растительном масле до золотистости.
- Грибы очистить, вымыть и отжать от лишней влаги. Положить в сковороду с луком и морковью, посолить, поперчить, добавить соевый соус и тушить под крышкой на среднем огне. Периодически перемешивать грибы.
- Грибы перед готовкой можно мелко нарезать, тогда в котлетках они будут кусочками. Если же вам нравится шелковистая однородная структура, то после приготовления тушенные с луком грибы можно смолоть в блендере до состояния пасты.
- Очищенный картофель смять в пюре и добавить тушенные грибы. Также положить мелко нашинкованную зелень.
- Постоянно перемешивая, добавить муку и замесить однородную массу. Если вы не готовите строго вегетарианское блюдо, то можете положить одно яйцо в фарш.
- Слепить из грибного фарша котлетки и обвалять в сухарях.
- Жарить на сильно разогретом растительном масле.
- Подавать грибные котлеты можно со сметаной.
Грибные котлеты с картошкой: готовы
Приятного аппетита!
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