Грибные котлеты с картошкой: свежий подход, лёгкое приготовление

Грибные котлеты с картошкой! Это оригинальный способ порадовать близких и друзей, приготовив полезное и вкусное блюдо по-новому.

Мы все с детства привыкли к сочетанию картошки и грибов – это вкусно, привычно и традиционно любимо.

В предлагаемом рецепте это сочетание подаётся немного в новом формате, добавляя оригинальности и вкусовых оттенков.

Грибные котлеты с картошкой: ингредиенты

Грибы (белые, шампиньоны и др.) – 500 г

Картофель – 500 г

Лук – 2 головки

Морковь – 1 шт.

Мука – 4 ст. л.

Соевый соус – 1-2 столовые ложки

Кинза – 1 пучок

Сухари панировочные

Растительное масло

Соль, черный перец, паприка

Грибные котлеты с картошкой: приготовление

Вымыть картофель и отварить в мундире в подсоленной воде. Для того, чтобы картофель получился нежнее и варился быстрее, можно добавить в начале варки столовую ложку растительного масла в воду. Пока варится картофель, очистить и нашинковать лук и морковь. Жарить на разогретом растительном масле до золотистости. Грибы очистить, вымыть и отжать от лишней влаги. Положить в сковороду с луком и морковью, посолить, поперчить, добавить соевый соус и тушить под крышкой на среднем огне. Периодически перемешивать грибы. Грибы перед готовкой можно мелко нарезать, тогда в котлетках они будут кусочками. Если же вам нравится шелковистая однородная структура, то после приготовления тушенные с луком грибы можно смолоть в блендере до состояния пасты. Очищенный картофель смять в пюре и добавить тушенные грибы. Также положить мелко нашинкованную зелень. Постоянно перемешивая, добавить муку и замесить однородную массу. Если вы не готовите строго вегетарианское блюдо, то можете положить одно яйцо в фарш. Слепить из грибного фарша котлетки и обвалять в сухарях. Жарить на сильно разогретом растительном масле. Подавать грибные котлеты можно со сметаной.

Грибные котлеты с картошкой: готовы

Приятного аппетита!