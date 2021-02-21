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Грибные котлеты с картошкой: свежий подход, лёгкое приготовление

Грибные котлеты с картошкой! Это оригинальный способ порадовать близких и друзей, приготовив полезное и вкусное блюдо по-новому.

Мы все с детства привыкли к сочетанию картошки и грибов – это вкусно, привычно и традиционно любимо.

В предлагаемом рецепте это сочетание подаётся немного в новом формате, добавляя оригинальности и вкусовых оттенков.

Грибные котлеты с картошкой

Грибные котлеты с картошкой: ингредиенты

  • Грибы (белые, шампиньоны и др.) – 500 г
  • Картофель – 500 г
  • Лук – 2 головки
  • Морковь – 1 шт.
  • Мука – 4 ст. л.
  • Соевый соус – 1-2 столовые ложки
  • Кинза – 1 пучок
  • Сухари панировочные
  • Растительное масло
  • Соль, черный перец, паприка

Грибные котлеты с картошкой: свежий подход, лёгкое приготовление 8

Грибные котлеты с картошкой: приготовление

  1. Вымыть картофель и отварить в мундире в подсоленной воде. Для того, чтобы картофель получился нежнее и варился быстрее, можно добавить в начале варки столовую ложку растительного масла в воду.
  2. Пока варится картофель, очистить и нашинковать лук и морковь. Жарить на разогретом растительном масле до золотистости.
  3. Грибы очистить, вымыть и отжать от лишней влаги. Положить в сковороду с луком и морковью, посолить, поперчить, добавить соевый соус и тушить под крышкой на среднем огне. Периодически перемешивать грибы.
  4. Грибы перед готовкой можно мелко нарезать, тогда в котлетках они будут кусочками.
    Если же вам нравится шелковистая однородная структура, то после приготовления тушенные с луком грибы можно смолоть в блендере до состояния пасты.
  5. Очищенный картофель смять в пюре и добавить тушенные грибы. Также положить мелко нашинкованную зелень.
  6. Постоянно перемешивая, добавить муку и замесить однородную массу. Если вы не готовите строго вегетарианское блюдо, то можете положить одно яйцо в фарш.
  7. Слепить из грибного фарша котлетки и обвалять в сухарях.
  8. Жарить на сильно разогретом растительном масле.
  9. Подавать грибные котлеты можно со сметаной.

Грибные котлеты с картошкой: готовы

Приятного аппетита!

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