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Томатный суп с фасолью: вкусно и полезно для фигуры

Томатный суп с фасолью – получается невероятно вкусным! Рецепт прост. А супчик получается низкокалорийным.

Томатный суп с фасолью: ингредиенты

Томатный суп с фасолью

  1. 200 (двести) гр – консервированной фасоли
  2. 300 (триста) гр – говядины
  3. 2 (два) л – воды
  4. 1 (одна) шт – лука
  5. 1 (одна) шт — картофеля
  6. 2 (две) шт – моркови
  7. 1 (одна) ст. ложка – растительного масла
  8. 250 (двести пятьдесят) мл – томатного сока

Томатный суп с фасолью: рецепт

Томатный суп с фасолью

  • Говядину промойте и нарежьте средними кубиками
  • Положите в кастрюлю мясо, фасоль и целую морковь. Залейте водой и посолите. Варите на слабом огне часа два
  • Лук нарежьте мелко, вторую морковь натрите на терке и обжарьте на сковороде с растительным маслом
  • Овощи залейте томатным соком и тушите под закрытой крышкой минут 10
  • Картофель нарежьте средним кубиком и отправьте в кастрюлю
  • Заправку положите в суп. Поперчите по вкусу. Добавьте лавровый лист для приятного аромата. И варите еще около часа

Томатный суп с фасолью готов!

Томатный суп с фасолью

Вот такой замечательный супчик получается. Наваристый, сытный и очень ароматный. Томатный сок придает приятную кислинку блюду. При подаче посыпьте суп любимой зеленью. На здоровье.

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