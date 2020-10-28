Томатный суп с фасолью: вкусно и полезно для фигуры

Томатный суп с фасолью – получается невероятно вкусным! Рецепт прост. А супчик получается низкокалорийным.
Томатный суп с фасолью: ингредиенты
- 200 (двести) гр – консервированной фасоли
- 300 (триста) гр – говядины
- 2 (два) л – воды
- 1 (одна) шт – лука
- 1 (одна) шт — картофеля
- 2 (две) шт – моркови
- 1 (одна) ст. ложка – растительного масла
- 250 (двести пятьдесят) мл – томатного сока
Томатный суп с фасолью: рецепт
- Говядину промойте и нарежьте средними кубиками
- Положите в кастрюлю мясо, фасоль и целую морковь. Залейте водой и посолите. Варите на слабом огне часа два
- Лук нарежьте мелко, вторую морковь натрите на терке и обжарьте на сковороде с растительным маслом
- Овощи залейте томатным соком и тушите под закрытой крышкой минут 10
- Картофель нарежьте средним кубиком и отправьте в кастрюлю
- Заправку положите в суп. Поперчите по вкусу. Добавьте лавровый лист для приятного аромата. И варите еще около часа
Томатный суп с фасолью готов!
Вот такой замечательный супчик получается. Наваристый, сытный и очень ароматный. Томатный сок придает приятную кислинку блюду. При подаче посыпьте суп любимой зеленью. На здоровье.
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