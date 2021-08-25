Виноград с йогуртовым желе. Нежный десерт с красивой подачей

Виноград с йогуртовым желе — лакомство, которое придётся всем по душе.
Виноград с йогуртовым желе: ингредиенты
- Йогурт – ½ л. (пол литра)
- Виноград без костей – 400 г. (четыреста грамм)
- Желатин – по 20 г. (двадцать грамм) для йогурта и сока
- Сахар – 6 ст. л. (шесть столовых ложек)
- Сок в тон винограда – ½ л. (пол литра)
- Молоко – 10 ст. л. (десять столовых ложек)
Рецепт приготовления:
- Виноград промойте, под наклоном установите бокалы или любую удобную ёмкость.
- Положите в ёмкость лёд, а в бокал ягоды.
- Сок доведите до кипения, введите желатин и вымешайте до растворения.
- В бокал до самого края влейте сок и оставьте в таком положении.
- В молоке растворите сахар, желатин и соедините с йогуртом.
- После застывания сока, можете заливать желе из йогурта, ровно поставив бокал.
- Поставьте в холодильник на 2-3 часа.
Виноград с йогуртовым желе — оригинальный десерт с красивой подачей.
Готовьте на здоровье!
Свежие комментарии