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Виноград с йогуртовым желе. Нежный десерт с красивой подачей

Виноград с йогуртовым желе — лакомство, которое придётся всем по душе.

Виноград с йогуртовым желе: ингредиенты

Виноград с йогуртовым желе

  1. Йогурт – ½ л. (пол литра)
  2. Виноград без костей – 400 г. (четыреста грамм)
  3. Желатин – по 20 г. (двадцать грамм) для йогурта и сока
  4. Сахар – 6 ст. л. (шесть столовых ложек)
  5. Сок в тон винограда – ½ л. (пол литра)
  6. Молоко – 10 ст. л. (десять столовых ложек)

Рецепт приготовления:

  • Виноград промойте, под наклоном установите бокалы или любую удобную ёмкость.
  • Положите в ёмкость лёд, а в бокал ягоды.
  • Сок доведите до кипения, введите желатин и вымешайте до растворения.
  • В бокал до самого края влейте сок и оставьте в таком положении.
  • В молоке растворите сахар, желатин и соедините с йогуртом.
  • После застывания сока, можете заливать желе из йогурта, ровно поставив бокал.
  • Поставьте в холодильник на 2-3 часа.

Виноград с йогуртовым желе — оригинальный десерт с красивой подачей.

Виноград с йогуртовым желе. Нежный десерт с красивой подачей 4

Готовьте на здоровье!

 

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