Баклажаны раскатываю скалкой, добавляю фарш и в духовку: такое блюдо готовлю всё лето пока есть баклажаны на грядке

Сегодня хочу предложить вам приготовить одно блюдо из баклажан, рецептом которого со мной поделилась моя подруга много лет назад. Вся фишка этого блюда в подготовке овоща для фарширования и запекания. И для этого здесь нужна скалка… Да-да, именно скалка. А для чего она нужна? Читайте, всё подробно опишу.

И блюдо получается невероятно вкусным, сытным и даже в обыденном меню празднично красивым.

Для приготовления блюда потребуется:

  • Баклажаны (не мелкие, и желательно немного продолговатые) – 2 шт.
  • Мясной фарш (свинина и говядина) – 250-300 г
  • Сладкий мясистый перец – 1/2 шт.
  • Репчатый лук – 1 небольшая головка
  • Небольшой пучок любой свежей зелени
  • Черный молотый перец, сладкая паприка, острый красный перец и другие специи – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Помидоры – 1 крупный (или 2 средних)

Начинаем готовить

Первым делом начинаем готовить начинку для фарширования баклажан. Берем подходящую глубокую посуду, кладем в нее фарш (если у вас мясо, соответственно, сначала перекручиваем его через мясорубку). У меня смешанный свино-говяжий фарш (1 часть свинины и 1 часть говядины), но конечно же можно готовить и с другим – куриным, бараньим, индюшиным. К фаршу добавляем очищенный и мелко порубленный репчатый лук и половинку болгарского перца.

Также кладем измельченную свежую зелень. У меня в холодильнике нашлось несколько веточек укропа и сельдерея. Не менее вкусно получается с петрушкой или кинзой. Добавляем соль и специи. В набор специй можно вносить изменения на свое усмотрение.

Баклажаны раскатываю скалкой, добавляю фарш и в духовку: такое блюдо готовлю всё лето пока есть баклажаны на грядке

Все тщательно перемешиваем… И на этом начинка готова! Отставляем её пока в сторонку.

Баклажаны раскатываю скалкой, добавляю фарш и в духовку: такое блюдо готовлю всё лето пока есть баклажаны на грядке

Теперь займемся баклажанами! Их хорошенько моем, ничего не срезаем, а просто вытираем салфетками от воды.

И, теперь вот самое интересное!!! Здесь как раз нам и понадобится скалка. Берем скалку и аккуратно начинаем раскатывать по всей длине баклажана от кончика до хвостика, аккуратно надавливая. Надавливаем с небольшим нажимом на один конец баклажана, слегка прокатываем скалку вперед. Потом снова нажимаем и немного продвигаемся вперед. Вот так, постепенно, размягчаем овощ по всей длине. И что мы получаем в результате от такой процедуры? Мякоть баклажана от этого станет мягкой, превратится в подобие кашицы, внутри овоща образуется достаточно много пространства, чтобы его фаршировать. И готовятся такие баклажаны очень быстро, и всегда получаются сочными.

Баклажаны раскатываю скалкой, добавляю фарш и в духовку: такое блюдо готовлю всё лето пока есть баклажаны на грядке

Теперь берем нож и аккуратно от кончика до хвостика сверху каждого баклажана делаем надрез, чтобы образовался «карман» для фаршировки.

Баклажаны раскатываю скалкой, добавляю фарш и в духовку: такое блюдо готовлю всё лето пока есть баклажаны на грядке

Закладываем в получившийся «карман» уже подготовленный фарш с овощами. Зафаршированные баклажаны перекладываем в любую подходящую форму для запекания, предварительно смазав её небольшим количеством растительного масла.

Баклажаны раскатываю скалкой, добавляю фарш и в духовку: такое блюдо готовлю всё лето пока есть баклажаны на грядке

Помидоры очищаем от кожуры (можно поместить в кипяток на несколько секунд), а мякоть пробиваем блендером до консистенции пюре, добавляем немного воды (50 мл), солим и приправляем по вкусу. И получившимся соусом поливаем баклажаны.

Баклажаны раскатываю скалкой, добавляю фарш и в духовку: такое блюдо готовлю всё лето пока есть баклажаны на грядке

Накрываем форму фольгой (или крышкой) и ставим в разогретую до 180 градусов духовку. Запекаем 40-50 минут, до мягкости.

Баклажаны раскатываю скалкой, добавляю фарш и в духовку: такое блюдо готовлю всё лето пока есть баклажаны на грядке

Блюдо получается очень сочным, пикантным, аппетитным. Его можно подавать как основное или на закуску. Обязательно попробуйте приготовить такое блюдо, уверена вам понравится!

 

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