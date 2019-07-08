Вот как нужно запекать мясо. Сочная вкуснятина

Ингредиенты

Свиная вырезка 900 г

Сало 150 г

Чеснок 10 зуб.

Черный перец (молотый) по вкусу

Чабрец по вкусу

Базилик по вкусу

Паприка по вкусу

Орегано по вкусу

Соль по вкусу

Подсолнечное масло 200 мл

Вода 50 мл

Красное вино 200 мл

Томатный соус 150 г



Приготовление



Возьмите три куска вырезки. Нарежьте каждый на полоски. Но не режьте до самого конца: с одной стороны полоски должны быть соединены. Отбейте. Соедините специи с подсолнечным маслом (100 мл). Смажьте мясо получившимся соусом.Нарежьте сало полосками. Измельчите чеснок. Заплетая мясо в косу, не забывайте добавлять кусочки сала и чеснока.



Налейте немного воды и подсолнечного масла в форму. Перенесите в нее косички. Разогрев духовку до 200 °С, отправьте мясо запекаться на 50 минут. В процессе приготовления свинину нужно переворачивать и поливать вином.Когда мясо почти готово, смажьте его томатным соусом. Отправьте в духовку еще на 5 минут.



Блюдо и так яркое, но если хочется еще больше цвета и вкуса, добавьте чесночный соус и рубленую зелень. Над гарниром колдовать не нужно. Можно подать картофель.