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Архангельский борщ. Повар объяснил, чем архангельский борщ лучше украинского и как сразу наварить большую кастрюлю

Архангельский борщ затмит известный украинский. Ингредиенты дарят блюду отменный, запоминающийся вкус! Вся изюминка в сочетании ароматного говяжьего бульона с варено-копченой грудинкой, овощами, пикантным перцем и дымкой чернослива.

Архангельский борщ

Архангельский борщ: ингредиенты

  1. говяжья голень
  2. 1 (одна) шт — лаврового листа
  3. 2 (два) литра — воды
  4. 200 (двести) гр — варено — копченой свиной грудки
  5. 300 (триста) гр — квашеной капусты
  6. 1 (одна) шт — картофеля
  7. 2 (две) шт — свеклы
  8. половина штуки — луковицы
  9. 2 (две) шт — моркови
  10. 1 (одна) шт — помидор
  11. растительное масло
  12. 60 (шестьдесят) гр — чернослива без косточки
  13. 400 (четыреста) гр — консервированной фасоли
  14. острый перец по вкусу
  15. сметана по вкусу
  16. соль по вкусу
  17. укроп по вкусу
  18. кинза по вкусу
  19. петрушка по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Голень положите в кастрюлю, положите лавровый лист и налейте воду, полностью покрыв мясо. Поставьте кастрюлю на плиту. Бульон процедите через мелкое сито
  • Свёклу предварительно запеките в фольге, а затем натрите на крупной терке
  • Морковь натрите на мелкой терке
  • Лук нарежьте на небольшие кубики
  • Квашеную капусту также лучше мелко нашинковать
  • Разогрейте сковороду, влейте немного растительного масла и обжарьте лук
  • Посолите по вкусу и, как только лук подрумянится, отправьте к нему морковь.
    Перемешайте. Когда овощи обжарятся, отправьте в сковороду варено-копченую грудинку, нарезанную небольшими кубиками
  • В бульон выложите капусту и варите ее на среднем огне
  • Натрите помидор и отправьте в сковороду с овощами и грудинкой, слегка увеличьте огонь. Как только из зажарки уйдет лишняя влага, добавьте в сковороду натертую свёклу и хорошенько всё перемешайте
  • В уже покипевший бульон с капустой отправьте нарезанный картофель и варите его не больше пятнадцати минут. После этого выложите в кастрюлю обжаренные овощи. Затем слейте жидкость с консервированной фасоли и отправьте ее в уже почти готовый архангельский борщ. Следом добавьте нарезанный чернослив
  • Чтобы придать блюду пикантности, при желании можно добавить измельченного острого перца и сухого чеснока. Архангельский борщ подавать со сметаной и зеленью.
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