Архангельский борщ. Повар объяснил, чем архангельский борщ лучше украинского и как сразу наварить большую кастрюлю

Архангельский борщ затмит известный украинский. Ингредиенты дарят блюду отменный, запоминающийся вкус! Вся изюминка в сочетании ароматного говяжьего бульона с варено-копченой грудинкой, овощами, пикантным перцем и дымкой чернослива.
Архангельский борщ: ингредиенты
- говяжья голень
- 1 (одна) шт — лаврового листа
- 2 (два) литра — воды
- 200 (двести) гр — варено — копченой свиной грудки
- 300 (триста) гр — квашеной капусты
- 1 (одна) шт — картофеля
- 2 (две) шт — свеклы
- половина штуки — луковицы
- 2 (две) шт — моркови
- 1 (одна) шт — помидор
- растительное масло
- 60 (шестьдесят) гр — чернослива без косточки
- 400 (четыреста) гр — консервированной фасоли
- острый перец по вкусу
- сметана по вкусу
- соль по вкусу
- укроп по вкусу
- кинза по вкусу
- петрушка по вкусу
Рецепт приготовления:
- Голень положите в кастрюлю, положите лавровый лист и налейте воду, полностью покрыв мясо. Поставьте кастрюлю на плиту. Бульон процедите через мелкое сито
- Свёклу предварительно запеките в фольге, а затем натрите на крупной терке
- Морковь натрите на мелкой терке
- Лук нарежьте на небольшие кубики
- Квашеную капусту также лучше мелко нашинковать
- Разогрейте сковороду, влейте немного растительного масла и обжарьте лук
- Посолите по вкусу и, как только лук подрумянится, отправьте к нему морковь. Перемешайте. Когда овощи обжарятся, отправьте в сковороду варено-копченую грудинку, нарезанную небольшими кубиками
- В бульон выложите капусту и варите ее на среднем огне
- Натрите помидор и отправьте в сковороду с овощами и грудинкой, слегка увеличьте огонь. Как только из зажарки уйдет лишняя влага, добавьте в сковороду натертую свёклу и хорошенько всё перемешайте
- В уже покипевший бульон с капустой отправьте нарезанный картофель и варите его не больше пятнадцати минут. После этого выложите в кастрюлю обжаренные овощи. Затем слейте жидкость с консервированной фасоли и отправьте ее в уже почти готовый архангельский борщ. Следом добавьте нарезанный чернослив
- Чтобы придать блюду пикантности, при желании можно добавить измельченного острого перца и сухого чеснока. Архангельский борщ подавать со сметаной и зеленью.
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