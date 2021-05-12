Пирог на кефире с вишней! Все смешал и в духовку

Один из самых простых и удачных рецептов пирога на кефире. Получается очень воздушным, пышным и мягким. Вишню можно заменить любыми ягодами по своему вкусу.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 2 шт;
- сахар, 1 ст.л;
- соль щепотка;
- манная крупа, 1 стакан;
- кефир, мука и ягоды по 1 стакану;
- масло растительное, 0.5 стакана;
- разрыхлитель, 1 ч.л.
Процесс приготовления
Сахар взбиваем с яйцами и щепоткой соли до однородности.
Вливаем кефир, перемешиваем.
Добавляем манную крупу, муку и разрыхлитель, перемешиваем до однородности. Вливаем растительное масло, перемешиваем.
Оставляем на 10 – 15 минут.
Ягоды можно брать свежие или замороженные.
Форму для выпечки смазываем растительным маслом и выливаем тесто.
Раскладываем по поверхности ягоды, немного утапливаем их в тесто.
Выпекаем при 180 градусах около 50 минут, но смотрите по своей духовку.
Остужаем и подаем к столу.
К такому пирогу можно сделать сметанный крем, взбитый с сахарной пудрой – получается очень удачное сочетание вишни и крема.
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