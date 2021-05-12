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Пирог на кефире с вишней! Все смешал и в духовку

Один из самых простых и удачных рецептов пирога на кефире. Получается очень воздушным, пышным и мягким. Вишню можно заменить любыми ягодами по своему вкусу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • яйца, 2 шт;
  • сахар, 1 ст.л;
  • соль щепотка;
  • манная крупа, 1 стакан;
  • кефир, мука и ягоды по 1 стакану;
  • масло растительное, 0.5 стакана;
  • разрыхлитель, 1 ч.л.

Процесс приготовления

Сахар взбиваем с яйцами и щепоткой соли до однородности.

Вливаем кефир, перемешиваем.

Добавляем манную крупу, муку и разрыхлитель, перемешиваем до однородности. Вливаем растительное масло, перемешиваем.

Оставляем на 10 – 15 минут.

Ягоды можно брать свежие или замороженные.

Форму для выпечки смазываем растительным маслом и выливаем тесто.

Раскладываем по поверхности ягоды, немного утапливаем их в тесто.

Пирог на кефире с вишней! Все смешал и в духовку

 

Выпекаем при 180 градусах около 50 минут, но смотрите по своей духовку.

Остужаем и подаем к столу.

Пирог на кефире с вишней! Все смешал и в духовку

К такому пирогу можно сделать сметанный крем, взбитый с сахарной пудрой – получается очень удачное сочетание вишни и крема.

Пирог на кефире с вишней! Все смешал и в духовку

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