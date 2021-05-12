Пирог на кефире с вишней! Все смешал и в духовку

Один из самых простых и удачных рецептов пирога на кефире. Получается очень воздушным, пышным и мягким. Вишню можно заменить любыми ягодами по своему вкусу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 2 шт;

сахар, 1 ст.л;

соль щепотка;

манная крупа, 1 стакан;

кефир, мука и ягоды по 1 стакану;

масло растительное, 0.5 стакана;

разрыхлитель, 1 ч.л.

Процесс приготовления

Сахар взбиваем с яйцами и щепоткой соли до однородности.

Вливаем кефир, перемешиваем.

Добавляем манную крупу, муку и разрыхлитель, перемешиваем до однородности. Вливаем растительное масло, перемешиваем.

Оставляем на 10 – 15 минут.

Ягоды можно брать свежие или замороженные.

Форму для выпечки смазываем растительным маслом и выливаем тесто.

Раскладываем по поверхности ягоды, немного утапливаем их в тесто.

Выпекаем при 180 градусах около 50 минут, но смотрите по своей духовку.

Остужаем и подаем к столу.