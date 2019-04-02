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Рецепт хрустящего хвороста, моментально разлетается

Для выпечки хвороста нужен совсем небольшой набор продуктов. Чтобы лакомство получилось хрустящим, нужно выбрать правильный рецепт и не экономить на масле. Готовый хворост может храниться несколько дней, он не черствеет и не портится.
Рецепт хрустящего хвороста
Для приготовления этого вида хвороста нужна специальная сквозная формочка, укрепленная на длинном стержне. Жидкое тесто, приготовленное во фритюре, делает лакомство очень нежным и рассыпчатым. Из указанного количества продуктов получается около 400 г готового хвороста.
Вам понадобится:
- 1 стакан пшеничной муки;
- 2 яйца;
- 1 стакан молока;
- 30 г сливочного масла;
- 0,25 ч. ложки соды;
- щепотка ванилина;
- 0,5 растительного масла для жарки;
- сахарная пудра.


Тщательно разотрите яйца с ванилином и мукой, добавьте молоко или воду и предварительно просеянную муку, смешанную с содой. Влейте растопленное сливочное масло и хорошо перемешайте получившееся тесто. Оставьте его на полчаса, прикрыв полотенцем.

В кастрюлю вылейте рафинированное растительное масло и нагрейте его до кипения. Уменьшите огонь, опустите формочку в масло, дайте ей нагреться, а потом перенесите в емкость с тестом. Следите, чтобы форма погрузилась в тесто лишь до краев верхней плоскости, иначе готовый хворост не будет сниматься.
 

Перенесите формочку в кастрюлю с маслом и опустите ее так, чтобы тесто полностью окунулось в жир. Жарьте хворост несколько секунд. Когда изделие зарумянится и начнет сползать с формочки, аккуратно перенесите его на блюдо, застеленное бумажным полотенцем, впитывающим лишний жир. Чтобы хворост не деформировался, помогайте себе вилкой. Готовый хворост остудите, обильно посыпьте сахарной пудрой и подавайте к чаю.

Хворост по-домашнему

Вам понадобится:

- 2 яйца;
- 1,5 ст. ложки сахара;
- 0,25 ч. ложки соды;
- 0,25 ч. ложки cоли;
- 1 ч. ложка сливочного масла;
- 2 стакана муки;
- 1 ст. ложка уксуса;
- растительное масло для жарки;
- сахарная пудра.

Разотрите яйца с сахаром, маслом и солью, добавьте соду и уксус. Порциями всыпьте просеянную муку и замесите тесто. Положите его в миску, накройте полотенцем и дайте постоять полчаса. Разделите тесто на 4 части и каждую раскатайте в тонкий пласт. Нарежьте тесто на полоски завейте их в спирали или завяжите бантиком.
Перелейте растительное масло в глубокую сковороду и доведите его до кипения. Затем уменьшите огонь. Аккуратно выкладывайте полоски теста в масло. Когда они станут золотистыми и увеличатся в размерах, аккуратно выловите изделия вилкой и выложите на тарелку, застеленную бумажной салфеткой. Дайте маслу стечь, переложите хворост на другую тарелку и посыпьте сахарной пудрой.

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