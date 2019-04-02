Рецепт хрустящего хвороста, моментально разлетается

Хворост по-домашнему

Для приготовления этого видахворостанужна специальная сквозная формочка, укрепленная на длинном стержне. Жидкое тесто, приготовленное во фритюре, делает лакомство очень нежным и рассыпчатым. Из указанного количества продуктов получается около 400 г готового хвороста.Вам понадобится:- 1 стакан пшеничной муки;- 2 яйца;- 1 стакан молока;- 30 г сливочного масла;- 0,25 ч. ложки соды;- щепотка ванилина;- 0,5 растительного масла для жарки;- сахарная пудра.Тщательно разотрите яйца с ванилином и мукой, добавьте молоко или воду и предварительно просеянную муку, смешанную с содой. Влейте растопленное сливочное масло и хорошо перемешайте получившееся тесто. Оставьте его на полчаса, прикрыв полотенцем.В кастрюлю вылейте рафинированное растительное масло и нагрейте его до кипения. Уменьшите огонь, опустите формочку в масло, дайте ей нагреться, а потом перенесите в емкость с тестом. Следите, чтобы форма погрузилась в тесто лишь до краев верхней плоскости, иначе готовый хворост не будет сниматься.Перенесите формочку в кастрюлю с маслом и опустите ее так, чтобы тесто полностью окунулось в жир. Жарьте хворост несколько секунд. Когда изделие зарумянится и начнет сползать с формочки, аккуратно перенесите его на блюдо, застеленное бумажным полотенцем, впитывающим лишний жир. Чтобы хворост не деформировался, помогайте себе вилкой. Готовый хворост остудите, обильно посыпьте сахарной пудрой и подавайте к чаю.Вам понадобится:- 2 яйца;- 1,5 ст. ложки сахара;- 0,25 ч. ложки соды;- 0,25 ч. ложки cоли;- 1 ч. ложка сливочного масла;- 2 стакана муки;- 1 ст. ложка уксуса;- растительное масло для жарки;- сахарная пудра.Разотрите яйца с сахаром, маслом и солью, добавьте соду и уксус. Порциями всыпьте просеянную муку и замесите тесто. Положите его в миску, накройте полотенцем и дайте постоять полчаса. Разделите тесто на 4 части и каждую раскатайте в тонкий пласт. Нарежьте тесто на полоски завейте их в спирали или завяжите бантиком.Перелейте растительное масло в глубокую сковороду и доведите его до кипения. Затем уменьшите огонь. Аккуратно выкладывайте полоски теста в масло. Когда они станут золотистыми и увеличатся в размерах, аккуратно выловите изделия вилкой и выложите на тарелку, застеленную бумажной салфеткой. Дайте маслу стечь, переложите хворост на другую тарелку и посыпьте сахарной пудрой.