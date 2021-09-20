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Пирожки со сливами на творожном тесте. Рецепт простой, быстрый и бюджетный

Это очень пышная, ароматная, мягкая и вкусная сдоба, которую можно делать со сливами и другими ягодами, фруктами и начинками. Рецепт простой, с ним справится любой, даже начинающий кулинар.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • творог, 200 г;
  • масло сливочное и сахар по 75 г;
  • мука, около 300 г;
  • яйцо, 1 шт;
  • разрыхлитель, 1 пакетик;
  • ванилин по вкусу;
  • соль щепотка.

Для приготовления начинки необходимо:

  • сливы, 350 г;
  • сахар, 30 г;
  • яйцо, 1 шт.

Процесс приготовления

В просеянную муку всыпаем соль и разрыхлитель.

Отдельно соединяем размягченное сливочное масло с яйцом и ванилином, сахаром, вымешиваем до однородности.

Соединяем обе смеси и вымешиваем мягкое и податливое тесто, которое не будет липнуть к рукам.

Совет: муки может потребоваться чуть больше, но не забивайте массу мукой, старайтесь хорошо вымешивать.

Оставляем тесто на 15 минут, накрыв его полотенцем.

Режем тесто на 2 части, каждую раскатываем в пласт и режем стаканом на кружочки.

Каждую посыпаем сахаром, кладем дольки слив и формируем пирожок.

Пирожки со сливами на творожном тесте. Рецепт простой, быстрый и бюджетный

Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом, смазываем взбитым яйцом.

Пирожки со сливами на творожном тесте. Рецепт простой, быстрый и бюджетный

Выпекаем при 190 градусах около 20 – 25 минут.

Мягкие, пышные, воздушные и очень ароматные пирожки отлично подходят к чаю или молоку, с какао тоже очень вкусно.

Пирожки со сливами на творожном тесте. Рецепт простой, быстрый и бюджетный

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