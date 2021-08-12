Салат на зиму готовлю тазами и все равно не хватает. Домашние заготовки: ассорти из овощей

Ассорти из овощей – сладкого перца, огурцов и томатов, получается ароматным, вкусным, пряным. Если добавите много чеснока и зелени, получается просто изумительное дополнение к разным блюдам.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
помидоры, 2 кг;
огурцы, 1.5 кг;
перец болгарский, 300 г;
лук, 500 г;
острый перец, 1 шт;
чеснок, 8 зубчиков;
укроп и петрушка;
масло растительное, 150 мл;
сахар, 100 г;
соль, 3 ст.л.
Процесс приготовления
Огурцы лучше выбирать средние или маленькие, чтобы можно было нарезать небольшими и аккуратными кружочками.
Томаты выбирайте плотные, мясистые, как и сладкий перец.
Овощи и зелень моем, огурцы режем кружочками, томаты дольками, лук – тонкими полукольцами, чеснок и зелень мелко рубим.
Острый перец мелко режем.
Смешиваем овощи с зеленью, солью и сахаром, маслом растительным, чесноком. Помидоры не кладем в общую миску.
Перемешиваем овощи и оставляем на пару часов, чтобы вышел сок и стал маринадом.
Раскладываем салат в банки до половины, сверху кладем дольки томатов.
Заливаем соком, вливаем по 1 ч.л. уксуса 6 % яблочного или другого и накрываем крышками.
Ставим банки в кастрюлю на полотенце, наливаем теплую воду по плечики и доводим до кипения.
Стерилизуем 7 минут.
Закручиваем крышками и переворачиваем, укутываем до остывания.
Из этого объема получается 10 банок по 0.500 л.
Салат очень напоминает свежие овощи, при подаче можно еще посыпать зеленью и добавить пару ложек растительного масла.
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