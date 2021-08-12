Салат на зиму готовлю тазами и все равно не хватает. Домашние заготовки: ассорти из овощей

Ассорти из овощей – сладкого перца, огурцов и томатов, получается ароматным, вкусным, пряным. Если добавите много чеснока и зелени, получается просто изумительное дополнение к разным блюдам.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

помидоры, 2 кг;

огурцы, 1.5 кг;

перец болгарский, 300 г;

лук, 500 г;

острый перец, 1 шт;

чеснок, 8 зубчиков;

укроп и петрушка;

масло растительное, 150 мл;

сахар, 100 г;

соль, 3 ст.л.

Процесс приготовления

Огурцы лучше выбирать средние или маленькие, чтобы можно было нарезать небольшими и аккуратными кружочками.

Томаты выбирайте плотные, мясистые, как и сладкий перец.

Овощи и зелень моем, огурцы режем кружочками, томаты дольками, лук – тонкими полукольцами, чеснок и зелень мелко рубим.

Острый перец мелко режем.

Смешиваем овощи с зеленью, солью и сахаром, маслом растительным, чесноком. Помидоры не кладем в общую миску.

Перемешиваем овощи и оставляем на пару часов, чтобы вышел сок и стал маринадом.

Раскладываем салат в банки до половины, сверху кладем дольки томатов.

Заливаем соком, вливаем по 1 ч.л. уксуса 6 % яблочного или другого и накрываем крышками.

Ставим банки в кастрюлю на полотенце, наливаем теплую воду по плечики и доводим до кипения.

Стерилизуем 7 минут.

Закручиваем крышками и переворачиваем, укутываем до остывания.

Из этого объема получается 10 банок по 0.500 л.