Все ищут такую закуску на столе! Вкуснота за несколько минут

Из селедки можно сделать не только классические салаты, но и довольно оригинальные, вкусные и красивые блюда. Я хочу поделиться с вами несколькими рецептами рулетов из сельди с разными начинками. Такая закуска будет отлично смотреться на столе и точно понравится вашим гостям.
Для приготовления рулета из сельди с морковью и яйцом вам потребуются такие ингредиенты:
- филе сельди, 2 шт;
- яйца вареные, 1 шт;
- морковь вареная, 60 г;
- сырок плавленый, половинка;
- масло сливочное, 30 г;
- укроп, перец.
Процесс приготовления
Филе очищаем от костей.
Яйца режем мелким кубиком, морковь также мелко режем, зелень рубим.
Сырок трем на крупной терке.
Смешиваем яйца, сырок, размягченное сливочное масло, укроп, перчим и хорошо все перемешиваем, чтобы масло покрыло все ингредиенты.
Пленку в 2 слоя выкладываем на стол.
Выкладываем филе и на него кладем начинку.
Накрываем сверху вторым филе – кладем валетом, хвостик к верхней части.
Очень плотно заворачиваем пленкой и отправляем рулет в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь.
Для приготовления рулета из сельди с зеленым луком, сливочным сыром и яйцом вам потребуются такие ингредиенты:
- сельдь филе 2 шт или 1 сельдь;
- лук зеленый, 20 г;
- яйца, 2 шт;
- сыр сливочный, 100 г.
Процесс приготовления
Зеленый лук мелко режем, яйца также режем мелким кубиком или мнем вилкой.
Смешиваем ингредиенты с сыром.
Выкладываем начинку на одну филе, вторым накрываем и оборачиваем плотно пленкой.
Отправляем в холодильник на несколько часов.
Для приготовления рулета из сельди с солеными огурцами вам потребуются такие ингредиенты:
- сельдь филе, 2 шт;
- огурец соленый, 2 – 3 шт (около 150 г);
- сырок плавленый, 1 шт;
- масло сливочное, 30 г.
Процесс приготовления
Сырок трем на крупной терке, смешиваем с размягченным сливочным маслом, перемешиваем.
На пленку кладем филе, на него часть начинки и пару небольших огурчиков. Если не любите огурцы, выкладывайте дольки яблока.
Выкладываем сверху вторую часть начинки и накрываем филе.
Плотно оборачиваем пленкой и отправляем в холодильник на несколько часов.
Рулеты лучше оставить в холодильнике на ночь.
Перед подачей, нарезаем ломтиками и красиво выкладываем на блюде.
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