Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена20 декабря, 8:35
    Очень неплохо, спасибо)Шикарный вкусный ...
  • Jelena L17 декабря, 22:23
    КЛАССНОЕ СРЕДСТВО. РАНЬШЕ ТАКОЕ ДЕЛАЛА. СЕЙЧАС В НЕГО ЕЩЕ ДОБАВЛЯЮ СУХУЮ ГОРЧИЦУ И ПО ВОЗМОЖНОСТИ ЧУТЬ НАШАТЫРЯ. ХРАН...До блеска отмываю...
  • Ирина Новичихина14 декабря, 19:16
    Ну, насмешили! С чего это вдруг лимон с уксусом в реакцию вступят? От одной этой фразы стало понятно, что автор "не в...Жена сама «прокач...

Все ищут такую закуску на столе! Вкуснота за несколько минут

Из селедки можно сделать не только классические салаты, но и довольно оригинальные, вкусные и красивые блюда. Я хочу поделиться с вами несколькими рецептами рулетов из сельди с разными начинками. Такая закуска будет отлично смотреться на столе и точно понравится вашим гостям.

Все ищут такую закуску на столе! Вкуснота за несколько минут

Для приготовления рулета из сельди с морковью и яйцом вам потребуются такие ингредиенты:

  • филе сельди, 2 шт;
  • яйца вареные, 1 шт;
  • морковь вареная, 60 г;
  • сырок плавленый, половинка;
  • масло сливочное, 30 г;
  • укроп, перец.

Процесс приготовления

Филе очищаем от костей.

Яйца режем мелким кубиком, морковь также мелко режем, зелень рубим.

Сырок трем на крупной терке.

Смешиваем яйца, сырок, размягченное сливочное масло, укроп, перчим и хорошо все перемешиваем, чтобы масло покрыло все ингредиенты.

Пленку в 2 слоя выкладываем на стол.

Выкладываем филе и на него кладем начинку.

Накрываем сверху вторым филе – кладем валетом, хвостик к верхней части.

Очень плотно заворачиваем пленкой и отправляем рулет в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь.

Все ищут такую закуску на столе! Вкуснота за несколько минут

Для приготовления рулета из сельди с зеленым луком, сливочным сыром и яйцом вам потребуются такие ингредиенты:

  • сельдь филе 2 шт или 1 сельдь;
  • лук зеленый, 20 г;
  • яйца, 2 шт;
  • сыр сливочный, 100 г.

Процесс приготовления

Зеленый лук мелко режем, яйца также режем мелким кубиком или мнем вилкой.

Смешиваем ингредиенты с сыром.

Выкладываем начинку на одну филе, вторым накрываем и оборачиваем плотно пленкой.

Отправляем в холодильник на несколько часов.

Все ищут такую закуску на столе! Вкуснота за несколько минут

Для приготовления рулета из сельди с солеными огурцами вам потребуются такие ингредиенты:

  • сельдь филе, 2 шт;
  • огурец соленый, 2 – 3 шт (около 150 г);
  • сырок плавленый, 1 шт;
  • масло сливочное, 30 г.

Процесс приготовления

Сырок трем на крупной терке, смешиваем с размягченным сливочным маслом, перемешиваем.

На пленку кладем филе, на него часть начинки и пару небольших огурчиков. Если не любите огурцы, выкладывайте дольки яблока.

Выкладываем сверху вторую часть начинки и накрываем филе.

Плотно оборачиваем пленкой и отправляем в холодильник на несколько часов.

Рулеты лучше оставить в холодильнике на ночь.

Перед подачей, нарезаем ломтиками и красиво выкладываем на блюде.

Все ищут такую закуску на столе! Вкуснота за несколько минут

 

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх