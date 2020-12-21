Все ищут такую закуску на столе! Вкуснота за несколько минут

Из селедки можно сделать не только классические салаты, но и довольно оригинальные, вкусные и красивые блюда. Я хочу поделиться с вами несколькими рецептами рулетов из сельди с разными начинками. Такая закуска будет отлично смотреться на столе и точно понравится вашим гостям.

Для приготовления рулета из сельди с морковью и яйцом вам потребуются такие ингредиенты:

филе сельди, 2 шт;

яйца вареные, 1 шт;

морковь вареная, 60 г;

сырок плавленый, половинка;

масло сливочное, 30 г;

укроп, перец.

Процесс приготовления

Филе очищаем от костей.

Яйца режем мелким кубиком, морковь также мелко режем, зелень рубим.

Сырок трем на крупной терке.

Смешиваем яйца, сырок, размягченное сливочное масло, укроп, перчим и хорошо все перемешиваем, чтобы масло покрыло все ингредиенты.

Пленку в 2 слоя выкладываем на стол.

Выкладываем филе и на него кладем начинку.

Накрываем сверху вторым филе – кладем валетом, хвостик к верхней части.

Очень плотно заворачиваем пленкой и отправляем рулет в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь.

Для приготовления рулета из сельди с зеленым луком, сливочным сыром и яйцом вам потребуются такие ингредиенты:

сельдь филе 2 шт или 1 сельдь;

лук зеленый, 20 г;

яйца, 2 шт;

сыр сливочный, 100 г.

Процесс приготовления

Зеленый лук мелко режем, яйца также режем мелким кубиком или мнем вилкой.

Смешиваем ингредиенты с сыром.

Выкладываем начинку на одну филе, вторым накрываем и оборачиваем плотно пленкой.

Отправляем в холодильник на несколько часов.

Для приготовления рулета из сельди с солеными огурцами вам потребуются такие ингредиенты:

сельдь филе, 2 шт;

огурец соленый, 2 – 3 шт (около 150 г);

сырок плавленый, 1 шт;

масло сливочное, 30 г.

Процесс приготовления

Сырок трем на крупной терке, смешиваем с размягченным сливочным маслом, перемешиваем.

На пленку кладем филе, на него часть начинки и пару небольших огурчиков. Если не любите огурцы, выкладывайте дольки яблока.

Выкладываем сверху вторую часть начинки и накрываем филе.

Плотно оборачиваем пленкой и отправляем в холодильник на несколько часов.

Рулеты лучше оставить в холодильнике на ночь.

Перед подачей, нарезаем ломтиками и красиво выкладываем на блюде.