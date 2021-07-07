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Мясо Гармошка. Праздничное блюдо, от которого за уши не оттащишь ваших гостей

Мясо Гармошка идеально подойдёт к праздничному столу и станет настоящим украшением любого праздника.

Мясо Гармошка: ингредиенты

Мясо Гармошка

  1. Мясо мякоть (говядина/свинина) – 1 кг. (один килограмм)
  2. Твёрдый сыр – 200 г. (двести грамм)
  3. Помидоры – 2 шт. (две штуки)
  4. Чеснок – 3 з. (три зубчика)

Маринад:

  1. Оливковое или растительное масло – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  2. Соевый соус – 2-3 ст. л. (две-три столовых ложки)
  3. Лимонный сок – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  4. Горчица – 1 ст. л. (одна столовая ложка)

Способ приготовления:

  • Выберите ровный (прямоугольный), плотный кусок мяса. Сделайте поперечные надрезы на мясе, не дорезая до конца.
  • Компоненты для маринада смешайте и со всех сторон смажьте мясо и по вкусу поперчите, посолите надрезах. Мясо оставьте мариноваться на 10-12 часов. Сыр нарежьте ломтиками, Помидоры кольцами, измельчите чеснок. Выложите сыр, чеснок и помидоры в каждый надрез. Добавьте по желанию ломтики грибов.
  • В фольгу заверните мясо, выложите на противень, поместите в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 50-60 минут до готовности. Выложите готовое мясо на блюдо и украсьте зеленью. Можете сделать картофельные грибочки.

Мясо Гармошка — невероятно вкусное и сочное блюдо.

Мясо Гармошка. Праздничное блюдо, от которого за уши не оттащишь ваших гостей 2

Приятного аппетита!

 

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