Мясо Гармошка. Праздничное блюдо, от которого за уши не оттащишь ваших гостей

Мясо Гармошка идеально подойдёт к праздничному столу и станет настоящим украшением любого праздника.
Мясо Гармошка: ингредиенты
- Мясо мякоть (говядина/свинина) – 1 кг. (один килограмм)
- Твёрдый сыр – 200 г. (двести грамм)
- Помидоры – 2 шт. (две штуки)
- Чеснок – 3 з. (три зубчика)
Маринад:
- Оливковое или растительное масло – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Соевый соус – 2-3 ст. л. (две-три столовых ложки)
- Лимонный сок – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Горчица – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
Способ приготовления:
- Выберите ровный (прямоугольный), плотный кусок мяса. Сделайте поперечные надрезы на мясе, не дорезая до конца.
- Компоненты для маринада смешайте и со всех сторон смажьте мясо и по вкусу поперчите, посолите надрезах. Мясо оставьте мариноваться на 10-12 часов. Сыр нарежьте ломтиками, Помидоры кольцами, измельчите чеснок. Выложите сыр, чеснок и помидоры в каждый надрез. Добавьте по желанию ломтики грибов.
- В фольгу заверните мясо, выложите на противень, поместите в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 50-60 минут до готовности. Выложите готовое мясо на блюдо и украсьте зеленью. Можете сделать картофельные грибочки.
Мясо Гармошка — невероятно вкусное и сочное блюдо.
Приятного аппетита!
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