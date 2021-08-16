Век живи- век учись! Ленивые помидоры в своем соку: без уксуса без стерилизации, на зиму

Такие томаты в собственном соку могут стать любимой закуской или ароматными дольками в салатах. Универсальное применение помидор, делает эту заготовку одной из лучших.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

помидоры для сока, 2 кг;

томаты, 3 кг;

соль 2 ст.л;

сахар, 4 ст.л;

перец горошком, 10 шт.

Процесс приготовления

В этом рецепте я использую разные томаты: для сока беру очень спелые, сочные и мясистые томаты, а для долек, которые будут в собственном соку, более подходят средние по размерам, с очень плотной кожурой помидорки, которые остаются целыми после обработки.

Помидоры 2 кг перекручиваем на сок, а 3 кг режем крупными дольками.

Соус доводим до кипения, варим, убирая пену, солим, всыпаем сахар и перец. Кипятим 15 минут.

Бросаем дольки и варим 5 минут аккуратно перемешивая.

Раскладываем помидоры в банки и заливаем горячим соком, закручиваем крышками.

Переворачиваем банки и укутываем до остывания.

Не забываем, что банки и крышки должны быть стерилизованными и сухими.

Храним консервацию в подвале или в кладовке.

Ароматная и вкусная заготовка, которую перед подачей превращаем в салат: добавляем маринованные огурцы, лук, чеснок, зелень и поливаем растительным маслом.