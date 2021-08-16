Век живи- век учись! Ленивые помидоры в своем соку: без уксуса без стерилизации, на зиму

Такие томаты в собственном соку могут стать любимой закуской или ароматными дольками в салатах. Универсальное применение помидор, делает эту заготовку одной из лучших.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
помидоры для сока, 2 кг;
томаты, 3 кг;
соль 2 ст.л;
сахар, 4 ст.л;
перец горошком, 10 шт.
Процесс приготовления
В этом рецепте я использую разные томаты: для сока беру очень спелые, сочные и мясистые томаты, а для долек, которые будут в собственном соку, более подходят средние по размерам, с очень плотной кожурой помидорки, которые остаются целыми после обработки.
Помидоры 2 кг перекручиваем на сок, а 3 кг режем крупными дольками.
Соус доводим до кипения, варим, убирая пену, солим, всыпаем сахар и перец. Кипятим 15 минут.
Бросаем дольки и варим 5 минут аккуратно перемешивая.
Раскладываем помидоры в банки и заливаем горячим соком, закручиваем крышками.
Переворачиваем банки и укутываем до остывания.
Не забываем, что банки и крышки должны быть стерилизованными и сухими.
Храним консервацию в подвале или в кладовке.
Ароматная и вкусная заготовка, которую перед подачей превращаем в салат: добавляем маринованные огурцы, лук, чеснок, зелень и поливаем растительным маслом.
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