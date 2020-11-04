Расскажу, как приготовить драники без трения картошки на терке. Делюсь идеей

Драники любят многие, но вот возиться с ними на кухне, наверное, никто не хочет. Как итог — это довольно редкое блюдо на многих столах. Но я хочу поделиться с вами своей идеей, благодаря которой, все делается просто и быстро.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 1 кг;

лук, 1 шт;

яйца, 2 шт;

мука, 2 ст.л;

соль, перец, специи, зелень.

Процесс приготовления

Овощи режем на куски и измельчаем при помощи блендера.

Добавляем в массу соль, перец, мелко рубленую зелень и специи для картофеля.

Совет: несколько зубков чеснока совсем не помешают, блюдо будет с более ярким вкусом и ароматом.

Всыпаем муку и кладем яйца и перебиваем массу блендером.

Если у вас получается очень жидкая масса, тогда добавьте еще немного муки.

Разогреваем растительное масло, столовой ложкой выкладываем тесто .

Обжариваем драники до румяности с двух сторон.