Расскажу, как приготовить драники без трения картошки на терке. Делюсь идеей

Драники любят многие, но вот возиться с ними на кухне, наверное, никто не хочет. Как итог — это довольно редкое блюдо на многих столах. Но я хочу поделиться с вами своей идеей, благодаря которой, все делается просто и быстро.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 1 кг;
- лук, 1 шт;
- яйца, 2 шт;
- мука, 2 ст.л;
- соль, перец, специи, зелень.
Процесс приготовления
Овощи режем на куски и измельчаем при помощи блендера.
Добавляем в массу соль, перец, мелко рубленую зелень и специи для картофеля.
Совет: несколько зубков чеснока совсем не помешают, блюдо будет с более ярким вкусом и ароматом.
Всыпаем муку и кладем яйца и перебиваем массу блендером.
Если у вас получается очень жидкая масса, тогда добавьте еще немного муки.
Разогреваем растительное масло, столовой ложкой выкладываем тесто .
Обжариваем драники до румяности с двух сторон.
Я подаю это блюдо со сметаной, иногда еще поливаю растопленным сливочным маслом. Знаю, что многим еще нравиться готовить к драникам намазку из соленого творога и мелко резаного укропа.
Свежие комментарии