Скатерть-Самобранка

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Расскажу, как приготовить драники без трения картошки на терке. Делюсь идеей

Драники любят многие, но вот возиться с ними на кухне, наверное, никто не хочет. Как  итог — это довольно редкое блюдо на многих столах. Но я хочу поделиться с вами своей идеей, благодаря которой, все делается просто и быстро.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • картофель, 1 кг;
  • лук, 1 шт;
  • яйца, 2 шт;
  • мука, 2 ст.л;
  • соль, перец, специи, зелень.

Процесс приготовления

Овощи режем на куски  и измельчаем при помощи блендера.

Добавляем в массу соль, перец, мелко рубленую зелень и специи для картофеля.

Совет: несколько зубков чеснока совсем не помешают, блюдо будет с более ярким вкусом и ароматом.

Всыпаем муку и кладем яйца и перебиваем массу блендером.

Если у вас получается очень жидкая масса, тогда добавьте еще немного муки.

Разогреваем растительное масло, столовой ложкой выкладываем тесто .

Обжариваем драники до румяности с двух сторон.

Расскажу, как приготовить драники без трения картошки на терке. Делюсь идеей

Я подаю это блюдо со сметаной, иногда еще поливаю растопленным сливочным маслом. Знаю, что многим еще нравиться готовить к драникам намазку из соленого творога и мелко резаного укропа.

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