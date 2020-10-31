Скатерть-Самобранка

5 227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир К
    Вот такую я точно сделаю!Вы забудете о кол...
  • Oertel Elena
    спасибоЗабытый советский...
  • chehoval
    А лимон когда задействовать?Рыба по-польски: ...

Вы больше не сможете жить без этого десерта! Идеальный торт без выпечки

По вкусу этот тортик напоминает медовик, только вот хлопот с ним, намного меньше, чем с классическим рецептом медового торта. Из небольшого количества продуктов, у вас получится отличный десерт.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • печенье, 250 г;
  • масло сливочное растопленное, 90 г;
  • йогурт, 800 г;
  • мед, 4 ч.л;
  • цедра лимона, 1 шт;
  • смородиновый джем, 400 г;
  • желатин, 3 г.

Процесс приготовления

Печенье измельчаем в крошку при помощи блендера или старым способом – измельчаем скалкой.

Желатин заливаем небольшим количеством воды, до набухания, растапливаем удобным для вас способом и смешиваем со смородиновым джемом.

Вливаем в крошку растопленное сливочное масло и перемешиваем.

Берем форму, можно диаметром около 20 – 24 см и выкладываем крошку, утрамбовываем ее при помощи ложки или донышком стакана.

Густой и плотный йогурт смешиваем с медом и цедрой лимона, перемешиваем венчиком.

Выкладываем крем на крошку и разравниваем, сверху выкладываем еще часть крошки, разравниваем и немного утрамбовываем.

Покрываем кремом и сверху смородиновым джемом.

Отправляем торт в холодильник на 2 часа.

Вы больше не сможете жить без этого десерта! Идеальный торт без выпечки

Такой десерт я еще делаю в креманках для подачи на праздничный стол. Смородиновый джем вы можете заменить любым вареньем с кислинкой, к примеру, абрикосовым, тоже получается очень вкусно.

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх