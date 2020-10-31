Вы больше не сможете жить без этого десерта! Идеальный торт без выпечки

По вкусу этот тортик напоминает медовик, только вот хлопот с ним, намного меньше, чем с классическим рецептом медового торта. Из небольшого количества продуктов, у вас получится отличный десерт.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

печенье, 250 г;

масло сливочное растопленное, 90 г;

йогурт, 800 г;

мед, 4 ч.л;

цедра лимона, 1 шт;

смородиновый джем, 400 г;

желатин, 3 г.

Процесс приготовления

Печенье измельчаем в крошку при помощи блендера или старым способом – измельчаем скалкой.

Желатин заливаем небольшим количеством воды, до набухания, растапливаем удобным для вас способом и смешиваем со смородиновым джемом.

Вливаем в крошку растопленное сливочное масло и перемешиваем.

Берем форму, можно диаметром около 20 – 24 см и выкладываем крошку, утрамбовываем ее при помощи ложки или донышком стакана.

Густой и плотный йогурт смешиваем с медом и цедрой лимона, перемешиваем венчиком.

Выкладываем крем на крошку и разравниваем, сверху выкладываем еще часть крошки, разравниваем и немного утрамбовываем.

Покрываем кремом и сверху смородиновым джемом.

Отправляем торт в холодильник на 2 часа.