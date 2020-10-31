Вы больше не сможете жить без этого десерта! Идеальный торт без выпечки

По вкусу этот тортик напоминает медовик, только вот хлопот с ним, намного меньше, чем с классическим рецептом медового торта. Из небольшого количества продуктов, у вас получится отличный десерт.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- печенье, 250 г;
- масло сливочное растопленное, 90 г;
- йогурт, 800 г;
- мед, 4 ч.л;
- цедра лимона, 1 шт;
- смородиновый джем, 400 г;
- желатин, 3 г.
Процесс приготовления
Печенье измельчаем в крошку при помощи блендера или старым способом – измельчаем скалкой.
Желатин заливаем небольшим количеством воды, до набухания, растапливаем удобным для вас способом и смешиваем со смородиновым джемом.
Вливаем в крошку растопленное сливочное масло и перемешиваем.
Берем форму, можно диаметром около 20 – 24 см и выкладываем крошку, утрамбовываем ее при помощи ложки или донышком стакана.
Густой и плотный йогурт смешиваем с медом и цедрой лимона, перемешиваем венчиком.
Выкладываем крем на крошку и разравниваем, сверху выкладываем еще часть крошки, разравниваем и немного утрамбовываем.
Покрываем кремом и сверху смородиновым джемом.
Отправляем торт в холодильник на 2 часа.
Такой десерт я еще делаю в креманках для подачи на праздничный стол. Смородиновый джем вы можете заменить любым вареньем с кислинкой, к примеру, абрикосовым, тоже получается очень вкусно.
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