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Бабушкин манник. Готовится очень быстро и также съедается

Бабушкин манник быстро готовится, и также быстро пропадает со стола. Это прекрасный рецепт лёгкого и полезного десерта.

Бабушкин манник: ингредиенты

Бабушкин манник

  1. Сметана – 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
  2. Яйца – 3 шт. (три штуки)
  3. Манка – 1 ст. (один стакан)
  4. Сода – ¼ ст. л. (четверть столовой ложки)
  5. Сахар – 1 ст. (один стакан)

Рецепт приготовления:

  • Сметану смешайте с яйцами, содой, манной крупой и стаканом сахара.
  • Застелите форму пергаментной бумагой.
  • Поместите тесто в форму.
  • Испеките 35 минут в разогретой до 190 градусов духовке.
  • Достаньте из духовки. Подождите пока остынет и извлеките из формы.
  • Можете его разрезать, пропитать коньяком и перемазать кремом.

Бабушкин манник — быстро и вкусно.

Бабушкин манник. Готовится очень быстро и также съедается 2

Пеките на здоровье!

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