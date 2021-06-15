Бабушкин манник. Готовится очень быстро и также съедается

Бабушкин манник быстро готовится, и также быстро пропадает со стола. Это прекрасный рецепт лёгкого и полезного десерта.
Бабушкин манник: ингредиенты
- Сметана – 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
- Яйца – 3 шт. (три штуки)
- Манка – 1 ст. (один стакан)
- Сода – ¼ ст. л. (четверть столовой ложки)
- Сахар – 1 ст. (один стакан)
Рецепт приготовления:
- Сметану смешайте с яйцами, содой, манной крупой и стаканом сахара.
- Застелите форму пергаментной бумагой.
- Поместите тесто в форму.
- Испеките 35 минут в разогретой до 190 градусов духовке.
- Достаньте из духовки. Подождите пока остынет и извлеките из формы.
- Можете его разрезать, пропитать коньяком и перемазать кремом.
Бабушкин манник — быстро и вкусно.
Пеките на здоровье!
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