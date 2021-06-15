Бабушкин манник. Готовится очень быстро и также съедается

Бабушкин манник быстро готовится, и также быстро пропадает со стола. Это прекрасный рецепт лёгкого и полезного десерта.

Бабушкин манник: ингредиенты

Сметана – 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров) Яйца – 3 шт. (три штуки) Манка – 1 ст. (один стакан) Сода – ¼ ст. л. (четверть столовой ложки) Сахар – 1 ст. (один стакан)

Рецепт приготовления:

Сметану смешайте с яйцами, содой, манной крупой и стаканом сахара.

Застелите форму пергаментной бумагой.

Поместите тесто в форму.

Испеките 35 минут в разогретой до 190 градусов духовке.

Достаньте из духовки. Подождите пока остынет и извлеките из формы.

Можете его разрезать, пропитать коньяком и перемазать кремом.

Бабушкин манник — быстро и вкусно.

Пеките на здоровье!