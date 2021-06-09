Цветная капуста в кляре на сковороде. Блюдо с чесночным соусом не оставит вас равнодушным

Цветная капуста в кляре на сковороде — вкусная и ароматная, а соус из чеснока придаст блюду интересный аромат.
Цветная капуста в кляре на сковороде: ингредиенты
- Капуста цветная
- Соль
Кляр:
- Яйца — 2 штуки
- Мука
- Соль
- Молотый чёрный перец
Соус:
- Майонез
- Чеснок дольками
Режим приготовления:
- Цветную капусту разберите на соцветия и промойте. Постарайтесь, чтобы все соцветия были примерно одинакового размера. Большие соцветия можете разрезать пополам.
- На плиту поставьте кастрюлю с водой, добавьте соль по вкусу и доведите воду до кипения.
- Капусту выложите в кипящую воду и отварите примерно 10 минут.
- Готовую капусту выньте из воды и остудите.
- Чтобы приготовить кляр, нужно взбить два яйца и щепотку соли.
- Муку маленькими порциями добавьте в взбитые яйца и перемешайте, он не должен быть слишком жидким.
- В кляр добавьте молотый чёрный перец по вкусу и немного свежего укропа
- Обмакните каждое из соцветий в кляр и жарьте на медленном огне до полной готовности со всех сторон.
- Приготовьте соус: выдавите несколько долек чеснока в майонез и перемешайте.
- Подавать такую капусту лучше отдельно от соуса.
Цветная капуста в кляре на сковороде — вкуснее, чем шашлык.
Приятного аппетита!
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