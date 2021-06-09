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Цветная капуста в кляре на сковороде. Блюдо с чесночным соусом не оставит вас равнодушным

Цветная капуста в кляре на сковороде — вкусная и ароматная, а соус из чеснока придаст блюду интересный аромат.

Цветная капуста в кляре на сковороде: ингредиенты

Цветная капуста в кляре на сковороде

  1. Капуста цветная
  2. Соль

Кляр:

  1. Яйца — 2 штуки
  2. Мука
  3. Соль
  4. Молотый чёрный перец

Соус:

  1. Майонез
  2. Чеснок дольками

Режим приготовления:

  • Цветную капусту разберите на соцветия и промойте. Постарайтесь, чтобы все соцветия были примерно одинакового размера. Большие соцветия можете разрезать пополам.
  • На плиту поставьте кастрюлю с водой, добавьте соль по вкусу и доведите воду до кипения.
  • Капусту выложите в кипящую воду и отварите примерно 10 минут.
  • Готовую капусту выньте из воды и остудите.
  • Чтобы приготовить кляр, нужно взбить два яйца и щепотку соли.
  • Муку маленькими порциями добавьте в взбитые яйца и перемешайте, он не должен быть слишком жидким.
  • В кляр добавьте молотый чёрный перец по вкусу и немного свежего укропа
  • Обмакните каждое из соцветий в кляр и жарьте на медленном огне до полной готовности со всех сторон.
  • Приготовьте соус: выдавите несколько долек чеснока в майонез и перемешайте.
  • Подавать такую капусту лучше отдельно от соуса.

Цветная капуста в кляре на сковороде — вкуснее, чем шашлык.

Цветная капуста в кляре на сковороде. Блюдо с чесночным соусом не оставит вас равнодушным 4

Приятного аппетита!

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