Рецепт сала в рассоле. Мне он достался от бабушки и я ей очень благодарна за это

Рецепт сала в рассоле. Сало — вполне доступный продукт. Оно хорошо поднимает иммунитет, и насыщает организм. Калорий в нем не много, поэтому, не бойтесь поправиться от него. Также употребление сала нормализует содержание холестерина.
Рецепт сала в рассоле: ингредиенты
- 1 (один) кг — сала
- 1 (один) стакан — соли
- половина стакана — сахара
- 1 (один) литр — воды
- черный перец горошком
- лавровый лист
- чеснок
Рецепт приготовления:
- Добавьте в воду соль, сахар, перец и лавровый лист. Доведите до кипения и остудите. Нарежьте мелко чеснок и посыпьте им сало. Полученным рассолом залейте сало. Пусть один день стоит просто на кухне, а потом еще сутки в холодильнике. Потом выложите на полотенце чтоб рассол стек
- Сало под таким посолом получается невероятно вкусным и нежным. Отличный вариант сала для подачи в качестве закуски на стол! Рецепт сала в рассоле совсем не сложен. Как видите, нет необходимости покупать множество дорогущих ингредиентов. И еще, открою вам небольшой секрет, чем больше лаврового листа, тем вкуснее сало. Именно лаврушка придает особую пикантность! Обязательно приготовьте по данному рецепту и вы не пожалеете. Будьте здоровы!
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