Рецепт сала в рассоле. Мне он достался от бабушки и я ей очень благодарна за это

Рецепт сала в рассоле. Сало — вполне доступный продукт. Оно хорошо поднимает иммунитет, и насыщает организм. Калорий в нем не много, поэтому, не бойтесь поправиться от него. Также употребление сала нормализует содержание холестерина.

Рецепт сала в рассоле: ингредиенты

1 (один) кг — сала 1 (один) стакан — соли половина стакана — сахара 1 (один) литр — воды черный перец горошком лавровый лист чеснок

Рецепт приготовления: