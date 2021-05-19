Лимонный пирог Невидимый. Лакомство с воздушным безе

Лимонный пирог Невидимый буквально растает у Вас во рту. Пеките этот великолепный торт и угощайте родных и друзей.

Лимонный пирог Невидимый: ингредиенты

Тесто:

Холодное сливочное масло — 180 гр. (сто восемьдесят грамм) Мука — 330 гр. (триста тридцать грамм) Яйца — 1 шт. (одна штука) Сахарная пудра — 150 гр. (сто пятьдесят грамм) Миндальная мука — 60 гр. (шестьдесят грамм) Бобы для выпечки

Лимонное желе:

Вода — 800 мл. (восемьсот миллилитров) Лимон — 4 шт. (четыре штуки) Желатин — 36 гр. (тридцать шесть грамм) Сахар — 120 гр. (сто двадцать грамм)

Безе:

Яичный белок — 3 шт. (три штуки) Сахар — 120 гр. (сто двадцать грамм) Сахарная пудра — 60 гр. (шестьдесят грамм) Крахмал — 1 ч. л (одна чайная ложка) Щепотка соли

Кухонная гарелка для работы

Пошаговое приготовление:

Ингредиенты для теста смешайте в однородную массу и заверните в пищевую плёнку. Поместите тесто в холодильник примерно на один час. Раскатайте готовое тесто и выложите в круглую форму для пирога так, чтобы оно покрыло стенки и дно формы.

Поверх теста выложите бумагу для выпечки и высыпите в неё бобы. поставьте форму в духовку на 45 минут при 180 градусах в режиме нижнего и верхнего нагрева. Выпекайте до готовности.

Теперь очередь прозрачного желе. Смешайте желатин с десятью ложками холодной воды и дайте ему размокнуть. Из лимона выжмите сок, добавьте сахар, воду и нагрейте смесь в кастрюле, постоянно помешивая, чтобы получилась однородная масса. Затем дайте массе остыть до температуры 60 градусов. Смесь добавьте в желатин, тщательно перемешайте и процедите через марлю. Смесь должна остыть ещё до 30 градусов. После этого готовую смесь аккуратно вылейте в форму сверху теста и поставьте в холодильник на 6-8 часов. Можете оставить в холодильнике на всю ночь.

Совет:

Если добавить в смесь 3-4 столовые ложки аскорбиновой кислоты, желе получится более прозрачным.

После того, как желе застынет, можете приготовить смесь для безе. Белки взбейте с сахаром и солью. Крахмал и сахарную пудру просейте через сито и добавьте к остальным продуктам.

Поверх прозрачного желе толстым, неровным слоем выложите безе.

С помощью кухонной горелки обожгите безе так, чтобы верхний слой слегка обгорел.

Лимонный пирог Невидимый запомнится всем надолго.

Пеките на здоровье!