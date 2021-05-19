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Лимонный пирог Невидимый. Лакомство с воздушным безе

Лимонный пирог Невидимый буквально растает у Вас во рту. Пеките этот великолепный торт и угощайте родных и друзей.

Лимонный пирог Невидимый: ингредиенты

Лимонный пирог Невидимый

Тесто:

  1. Холодное сливочное масло — 180 гр. (сто восемьдесят грамм)
  2. Мука — 330 гр. (триста тридцать грамм)
  3. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  4. Сахарная пудра — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  5. Миндальная мука — 60 гр. (шестьдесят грамм)
  6. Бобы для выпечки

Лимонное желе:

  1. Вода — 800 мл. (восемьсот миллилитров)
  2. Лимон — 4 шт. (четыре штуки)
  3. Желатин — 36 гр. (тридцать шесть грамм)
  4. Сахар — 120 гр. (сто двадцать грамм)

Безе:

  1. Яичный белок — 3 шт. (три штуки)
  2. Сахар — 120 гр. (сто двадцать грамм)
  3. Сахарная пудра — 60 гр. (шестьдесят грамм)
  4. Крахмал — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  5. Щепотка соли

Кухонная гарелка для работы

Пошаговое приготовление:

  • Ингредиенты для теста смешайте в однородную массу и заверните в пищевую плёнку. Поместите тесто в холодильник примерно на один час. Раскатайте готовое тесто и выложите в круглую форму для пирога так, чтобы оно покрыло стенки и дно формы.
  • Поверх теста выложите бумагу для выпечки и высыпите в неё бобы. поставьте форму в духовку на 45 минут при 180 градусах в режиме нижнего и верхнего нагрева. Выпекайте до готовности.
  • Теперь очередь прозрачного желе.
    Смешайте желатин с десятью ложками холодной воды и дайте ему размокнуть. Из лимона выжмите сок, добавьте сахар, воду и нагрейте смесь в кастрюле, постоянно помешивая, чтобы получилась однородная масса. Затем дайте массе остыть до температуры 60 градусов. Смесь добавьте в желатин, тщательно перемешайте и процедите через марлю. Смесь должна остыть ещё до 30 градусов. После этого готовую смесь аккуратно вылейте в форму сверху теста и поставьте в холодильник на 6-8 часов. Можете оставить в холодильнике на всю ночь.

Лимонный пирог Невидимый. Лакомство с воздушным безе 2

Совет: 

Если добавить в смесь 3-4 столовые ложки аскорбиновой кислоты, желе получится более прозрачным.

  • После того, как желе застынет, можете приготовить смесь для безе. Белки взбейте с сахаром и солью. Крахмал и сахарную пудру просейте через сито и добавьте к остальным продуктам.
  • Поверх прозрачного желе толстым, неровным слоем выложите безе.
  • С помощью кухонной горелки обожгите безе так, чтобы верхний слой слегка обгорел.

Лимонный пирог Невидимый запомнится всем надолго.

Пеките на здоровье!

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