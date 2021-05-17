Сладкие рогалики. Лакомство из обалденно вкусного теста

Сладкие рогалики удивят Вас лёгкостью приготовления. Они получаются нереально вкусными и нежными — прекрасный десерт к утреннему чаю.
Сладкие рогалики: ингредиенты
- Маргарин — 200 гр. (двести грамм)
- Молоко — 1 ст. (один стакан)
- Дрожжи — 20 гр. (двадцать грамм)
- Мука — сколько понадобиться тесту
Рецепт приготовления:
- Все ингредиенты смешайте и замесите тесто, отправьте в холодильник на два часа.
- Готовое тесто разделите на две части и раскатайте в лепёшки.
- Разрежьте лепёшки в виде треугольников, сверху посыпьте сахаром.
- Сверните из треугольников рогалики, верхушки обмакните в сахаре.
- Выпекайте до золотистой корочки в разогретой до 200 градусов духовке.
Сладкие рогалики можете подавать к чаю.
Пеките на здоровье!
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