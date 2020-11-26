Котлеты теперь можно и не жарить, так намного вкуснее. Нежные и сочные котлеты

Запеченные в духовке котлеты с ароматной и вкусной заливкой – это очень просто и быстро. Вам останется еще сделать гарнир и полноценный ужин или обед готов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

грудка куриная, 2 шт;

лук, 1 шт;

паста томатная, 1 ч.л;

соль, перец, специи;

сметана, 3 ст.л;

яйцо, 1 шт;

сыр, 100 г;

масло растительное.

Процесс приготовления

При помощи блендера измельчаем мясо в фарш вместе с луком.

Добавляем пасту и сметану, соль и перец, специи по вкусу и еще раз перебиваем массу.

Формируем шарики их фарша и выкладываем их в форму для запекания, смазанную растительным маслом.

Сыр трем на мелкой терке и смешиваем со сметаной и яйцом до однородной массы.

Выкладываем этот соус на мясные шарики.

Запекаем 35 минут при 190 градусах.