Котлеты теперь можно и не жарить, так намного вкуснее. Нежные и сочные котлеты

Запеченные в духовке котлеты с ароматной и вкусной заливкой – это очень просто и быстро. Вам останется еще сделать гарнир и полноценный ужин или обед готов.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- грудка куриная, 2 шт;
- лук, 1 шт;
- паста томатная, 1 ч.л;
- соль, перец, специи;
- сметана, 3 ст.л;
- яйцо, 1 шт;
- сыр, 100 г;
- масло растительное.
Процесс приготовления
При помощи блендера измельчаем мясо в фарш вместе с луком.
Добавляем пасту и сметану, соль и перец, специи по вкусу и еще раз перебиваем массу.
Формируем шарики их фарша и выкладываем их в форму для запекания, смазанную растительным маслом.
Сыр трем на мелкой терке и смешиваем со сметаной и яйцом до однородной массы.
Выкладываем этот соус на мясные шарики.
Запекаем 35 минут при 190 градусах.
Перед подачей я посыпаю свежей зеленью и рубленым укропом, ароматными травами. Такие мясные шарики в сырном соусе идеально сочетаются с разными гарнирами и салатами, маринованными грибочками.
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