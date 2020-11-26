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Котлеты теперь можно и не жарить, так намного вкуснее. Нежные и сочные котлеты

Запеченные в духовке котлеты с ароматной и вкусной заливкой – это очень просто и быстро. Вам останется еще сделать гарнир и полноценный ужин или обед готов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • грудка куриная, 2 шт;
  • лук, 1 шт;
  • паста томатная, 1 ч.л;
  • соль, перец, специи;
  • сметана, 3 ст.л;
  • яйцо, 1 шт;
  • сыр, 100 г;
  • масло растительное.

Процесс приготовления

При помощи блендера измельчаем мясо в фарш вместе с луком.

Добавляем пасту и сметану, соль и перец, специи по вкусу и еще раз перебиваем массу.

Формируем шарики их фарша и выкладываем их в форму для запекания, смазанную растительным маслом.

Сыр трем на мелкой терке и смешиваем со сметаной и яйцом до однородной массы.

Выкладываем этот соус на мясные шарики.

Запекаем 35 минут при 190 градусах.

Котлеты теперь можно и не жарить, так намного вкуснее. Нежные и сочные котлеты

Перед подачей я посыпаю свежей зеленью и рубленым укропом, ароматными травами. Такие мясные шарики в сырном соусе идеально сочетаются с разными гарнирами и салатами, маринованными грибочками.

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