Морковное печенье: оригинальное и полезное печенье для самых любимых

Морковное печенье – оригинальное лакомство. Это печенье относится к белорусской кухне. Рецепт прост, и не требует больших затрат.

Морковное печенье: ингредиенты

250 (двести пятьдесят) гр – моркови 200 (двести) гр – сахара 100 (сто) гр – сливочного масла 400 (четыреста) гр – муки 2 (две) ч. ложки – разрыхлителя

Морковное печенье: рецепт

Масло должно быть комнатной температуры. Добавьте к нему сахар и разотрите ложкой

Морковь натрите на мелкой терке

Добавьте морковь в посуду с маслом

Добавьте муку к массе и разрыхлитель

Замесите тесто. Оно не должно получиться крутым. Оставьте тесто отдохнуть немного

Потом слепите шарики из теста среднего размера и немного примните их

Отправьте печенье выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на минут двадцать

Морковное печенье готово!

Оно получается красивого карамельного цвета. А также мягким, рассыпчатым, в меру сладким. Обязательно возьмите на заметку этот рецепт печенья! Ваши домочадцы будут в полном восторге. На здоровье.