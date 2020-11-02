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Морковное печенье: оригинальное и полезное печенье для самых любимых

Морковное печенье – оригинальное лакомство. Это печенье относится к белорусской кухне. Рецепт прост, и не требует больших затрат.

Морковное печенье: ингредиенты

Морковное печенье

  1. 250 (двести пятьдесят) гр – моркови
  2. 200 (двести) гр – сахара
  3. 100 (сто) гр – сливочного масла
  4. 400 (четыреста) гр – муки
  5. 2 (две) ч. ложки – разрыхлителя

Морковное печенье: рецепт

Морковное печенье

  • Масло должно быть комнатной температуры. Добавьте к нему сахар и разотрите ложкой
  • Морковь натрите на мелкой терке
  • Добавьте морковь в посуду с маслом
  • Добавьте муку к массе и разрыхлитель
  • Замесите тесто. Оно не должно получиться крутым. Оставьте тесто отдохнуть немного
  • Потом слепите шарики из теста среднего размера и немного примните их
  • Отправьте печенье выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на минут двадцать

Морковное печенье готово!

Морковное печенье

Оно получается красивого карамельного цвета. А также мягким, рассыпчатым, в меру сладким. Обязательно возьмите на заметку этот рецепт печенья! Ваши домочадцы будут в полном восторге. На здоровье.

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