Морковное печенье: оригинальное и полезное печенье для самых любимых

Морковное печенье – оригинальное лакомство. Это печенье относится к белорусской кухне. Рецепт прост, и не требует больших затрат.
Морковное печенье: ингредиенты
- 250 (двести пятьдесят) гр – моркови
- 200 (двести) гр – сахара
- 100 (сто) гр – сливочного масла
- 400 (четыреста) гр – муки
- 2 (две) ч. ложки – разрыхлителя
Морковное печенье: рецепт
- Масло должно быть комнатной температуры. Добавьте к нему сахар и разотрите ложкой
- Морковь натрите на мелкой терке
- Добавьте морковь в посуду с маслом
- Добавьте муку к массе и разрыхлитель
- Замесите тесто. Оно не должно получиться крутым. Оставьте тесто отдохнуть немного
- Потом слепите шарики из теста среднего размера и немного примните их
- Отправьте печенье выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на минут двадцать
Морковное печенье готово!
Оно получается красивого карамельного цвета. А также мягким, рассыпчатым, в меру сладким. Обязательно возьмите на заметку этот рецепт печенья! Ваши домочадцы будут в полном восторге. На здоровье.
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