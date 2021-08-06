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Ленивые чебуреки. Простая и сытная закуска на скорую руку

Ленивые чебуреки идеально подойдут как на завтрак, так и на перекус или лёгкий ужин а чашечкой чая или кофе.

Ленивые чебуреки: ингредиенты

Ленивые чебуреки

  1. Фарш — 300-400 гр. (триста — четыреста грамм)
  2. Тонкий лаваш
  3. Сыр — 100 гр. (сто грамм)
  4. Чеснок — 2-3 з. (два — три зубчика)
  5. Зелень
  6. Соль, перец — по вкусу
  7. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  8. Растительное масло для жарки

Способ приготовления:

  • Фарш обжарьте на сковороде до готовности, сыр натрите на тёрке, мелко нарежьте зелень, чеснок пропустите через пресс, все продукты перемешайте, посолите и поперчите.
  • Лаваш разрежьте на полоски, выложите начинку и сформируйте треугольники.
  • Каждый чебурек обмакните в яйце и обжарьте с двух сторон на слабом огне под закрытой крышкой.
  • Выложите на блюдо и подавайте к столу.

Ленивые чебуреки. Простая и сытная закуска на скорую руку 5

Ленивые чебуреки — безумно вкусные и сытные.

Ленивые чебуреки. Простая и сытная закуска на скорую руку 6

Готовьте на здоровье!

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