Ленивые чебуреки. Простая и сытная закуска на скорую руку

Ленивые чебуреки идеально подойдут как на завтрак, так и на перекус или лёгкий ужин а чашечкой чая или кофе.
Ленивые чебуреки: ингредиенты
- Фарш — 300-400 гр. (триста — четыреста грамм)
- Тонкий лаваш
- Сыр — 100 гр. (сто грамм)
- Чеснок — 2-3 з. (два — три зубчика)
- Зелень
- Соль, перец — по вкусу
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Растительное масло для жарки
Способ приготовления:
- Фарш обжарьте на сковороде до готовности, сыр натрите на тёрке, мелко нарежьте зелень, чеснок пропустите через пресс, все продукты перемешайте, посолите и поперчите.
- Лаваш разрежьте на полоски, выложите начинку и сформируйте треугольники.
- Каждый чебурек обмакните в яйце и обжарьте с двух сторон на слабом огне под закрытой крышкой.
- Выложите на блюдо и подавайте к столу.
Ленивые чебуреки — безумно вкусные и сытные.
Готовьте на здоровье!
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