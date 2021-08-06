Ленивые чебуреки. Простая и сытная закуска на скорую руку

Ленивые чебуреки идеально подойдут как на завтрак, так и на перекус или лёгкий ужин а чашечкой чая или кофе.

Ленивые чебуреки: ингредиенты

Фарш — 300-400 гр. (триста — четыреста грамм) Тонкий лаваш Сыр — 100 гр. (сто грамм) Чеснок — 2-3 з. (два — три зубчика) Зелень Соль, перец — по вкусу Яйца — 1 шт. (одна штука) Растительное масло для жарки

Способ приготовления:

Фарш обжарьте на сковороде до готовности, сыр натрите на тёрке, мелко нарежьте зелень, чеснок пропустите через пресс, все продукты перемешайте, посолите и поперчите.

Лаваш разрежьте на полоски, выложите начинку и сформируйте треугольники.

Каждый чебурек обмакните в яйце и обжарьте с двух сторон на слабом огне под закрытой крышкой.

Выложите на блюдо и подавайте к столу.

Ленивые чебуреки — безумно вкусные и сытные.

Готовьте на здоровье!