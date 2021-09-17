Рыба в духовке в сметане. Побалуйте себя сочной рыбкой на обед или ужин

Рыба в духовке в сметане понравиться вам простотой приготовления и невероятным, насыщенным вкусом.
Рыба в духовке в сметане: ингредиенты
- Рыба любая
- Сыр
- Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
- Лук
- Нежирная сметана — 2-3 л. (две-три ложки)
Способ приготовления:
- Сперва подготовьте рыбу: если у вас готовое филе, то нарежьте его порционными кусочками. Если другая рыба, промойте, очистите от костей и нарежьте на порционные куски. Затем выложите на смазанную маслом форму для запекания.
- Смешайте ингредиенты для заливки, включая лук, кроме сыра. Залейте этой смесью рыбу, сверху присыпьте тёртым сыром и отправьте в духовку на 20 минут при температуре 190 градусов.
Рыба в духовке в сметане — невероятно вкусная и нежная
Приятного аппетита!
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