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Рыба в духовке в сметане. Побалуйте себя сочной рыбкой на обед или ужин

Рыба в духовке в сметане понравиться вам простотой приготовления и невероятным, насыщенным вкусом.

Рыба в духовке в сметане: ингредиенты

Рыба в духовке в сметане

  1. Рыба любая
  2. Сыр
  3. Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
  4. Лук
  5. Нежирная сметана — 2-3 л. (две-три ложки)

Способ приготовления:

  • Сперва подготовьте рыбу: если у вас готовое филе, то нарежьте его порционными кусочками. Если другая рыба, промойте, очистите от костей и нарежьте на порционные куски. Затем выложите на смазанную маслом форму для запекания.
  • Смешайте ингредиенты для заливки, включая лук, кроме сыра. Залейте этой смесью рыбу, сверху присыпьте тёртым сыром и отправьте в духовку на 20 минут при температуре 190 градусов.

Рыба в духовке в сметане — невероятно вкусная и нежная

Рыба в духовке в сметане. Побалуйте себя сочной рыбкой на обед или ужин 4

Приятного аппетита!

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