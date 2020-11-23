Бутерброды с сёмгой: вкусная закуска станет настоящим украшением стола

Бутерброды с семгой – отличный вариант угощения на любое торжество.

Бутерброды с семгой: ингредиенты

200 (двести) гр – сливочного сыра 80 (восемьдесят) гр – сливочного масла 50 (пятьдесят) гр – укропа 250 (двести пятьдесят) гр – семги Батон Соль по вкусу 1 (одна) шт – огурца

Бутерброды с семгой: рецепт

Батон нарежьте

Обжарьте его на сухой сковороде с двух сторон

Сливочный сыр, укроп, масло положите в чашу блендера и взбейте до однородной массы

Длинные полоски семги скатайте в розочку

Намажьте батон нашей сырно-укропной смесью, выложите рыбную розочку посередине. Украсьте бутерброд тонкими полосками огурца. Сверху выложите веточки укропа

Бутерброды с семгой готовы!

На первый взгляд, увидев оформление такой закуски, я подумала сложно приготовить и много времени все это займет. Но как видите, ничего сложного! И времени уходит минимум. Можно приготовить закуску прям перед приходом гостей! Обязательно попробуйте такой вид угощения на скорую руку. Все будут в восторге! На здоровье.