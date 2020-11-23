Скатерть-Самобранка

5 238 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина
    Из НАСТОЯЩЕГО творога сырники не расплываются.Методом проб и ош...
  • Jelena L
    А вот солить сразу не желательно! Можно подсолить в тарелке. Особенно детям.Бульон из куриных...
  • Жанна Гайдешар
    На фото : курица отварная .Салат, который бу...

Бутерброды с сёмгой: вкусная закуска станет настоящим украшением стола

Бутерброды с семгой – отличный вариант угощения на любое торжество.

Бутерброды с семгой: ингредиенты

Бутерброды с сёмгой

  1. 200 (двести) гр – сливочного сыра
  2. 80 (восемьдесят) гр – сливочного масла
  3. 50 (пятьдесят) гр – укропа
  4. 250 (двести пятьдесят) гр – семги
  5. Батон
  6. Соль по вкусу
  7. 1 (одна) шт – огурца

Бутерброды с семгой: рецепт

Бутерброды с сёмгой

  • Батон нарежьте
  • Обжарьте его на сухой сковороде с двух сторон
  • Сливочный сыр, укроп, масло положите в чашу блендера и взбейте до однородной массы
  • Длинные полоски семги скатайте в розочку
  • Намажьте батон нашей сырно-укропной смесью, выложите рыбную розочку посередине. Украсьте бутерброд тонкими полосками огурца. Сверху выложите веточки укропа

Бутерброды с семгой готовы!

Бутерброды с сёмгой

На первый взгляд, увидев оформление такой закуски, я подумала сложно приготовить и много времени все это займет. Но как видите, ничего сложного! И времени уходит минимум. Можно приготовить закуску прям перед приходом гостей! Обязательно попробуйте такой вид угощения на скорую руку. Все будут в восторге! На здоровье.

Ссылка на первоисточник
ЗАКУСКИ
Обсудить

Картина дня

наверх