Бутерброды с сёмгой: вкусная закуска станет настоящим украшением стола

Бутерброды с семгой – отличный вариант угощения на любое торжество.
Бутерброды с семгой: ингредиенты
- 200 (двести) гр – сливочного сыра
- 80 (восемьдесят) гр – сливочного масла
- 50 (пятьдесят) гр – укропа
- 250 (двести пятьдесят) гр – семги
- Батон
- Соль по вкусу
- 1 (одна) шт – огурца
Бутерброды с семгой: рецепт
- Батон нарежьте
- Обжарьте его на сухой сковороде с двух сторон
- Сливочный сыр, укроп, масло положите в чашу блендера и взбейте до однородной массы
- Длинные полоски семги скатайте в розочку
- Намажьте батон нашей сырно-укропной смесью, выложите рыбную розочку посередине. Украсьте бутерброд тонкими полосками огурца. Сверху выложите веточки укропа
Бутерброды с семгой готовы!
На первый взгляд, увидев оформление такой закуски, я подумала сложно приготовить и много времени все это займет. Но как видите, ничего сложного! И времени уходит минимум. Можно приготовить закуску прям перед приходом гостей! Обязательно попробуйте такой вид угощения на скорую руку. Все будут в восторге! На здоровье.
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