Чуррос: изумительный десерт, который любит весь мир!

Чуррос – десерт испанской кухни! Пожалуй его любят все. Рецепт не сложный, ингредиенты вполне доступные. Обязательно попробуйте приготовить, не пожалеете!
Чуррос: ингредиенты
- 60 (шестьдесят) гр – сливочного масла
- 25 ч. ложки – соли
- 200 (двести) мл – воды
- 1 (одна) ч. ложка – сахарной пудры
- 2 (две) шт – яиц
- 250 (двести пятьдесят) гр – муки
- 1 (одна) ст. ложка – рома
- Пол литра – растительного масла
Чуррос: рецепт
- Воду налейте в сотейник, туда же соль, сливочное масло и сахарную пудру. Отправьте все ингредиенты на средний огонь. Доведите массу до кипения. Постоянно помешивая
- Муку просейте в другой посуде. Сделайте углубление посередине и вылейте туда кипящую массу. Все перемешайте хорошенько. Комочков быть не должно. Перемешивайте. Тесто должно быть мягким и гладким
- В отдельной посуде соедините темный ром и яйца. Размешайте при помощи венчика. Вылейте массу в тесто и месите до однородной массы
- Тесто выложите в кондитерский мешочек. Возьмите насадку. Возьмите глубокую кастрюлю и влейте туда растительное масло. Выдавите в горячее масло тесто полосочками и жарьте до золотистого цвета
- Готовые изделия достаньте при помощи шумовки и выложите на бумажное полотенце. Когда лакомство остынет, посыпьте сахарной пудрой. Можете посыпать и корицу
Чуррос готов: Видео
Скорее отведайте это хрустящее, ароматное и вкусное лакомство! На здоровье.
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