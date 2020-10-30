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Чуррос: изумительный десерт, который любит весь мир!

Чуррос – десерт испанской кухни! Пожалуй его любят все. Рецепт не сложный, ингредиенты вполне доступные. Обязательно попробуйте приготовить, не пожалеете!

Чуррос: ингредиенты

Чуррос

  1. 60 (шестьдесят) гр – сливочного масла
  2. 25 ч. ложки – соли
  3. 200 (двести) мл – воды
  4. 1 (одна) ч. ложка – сахарной пудры
  5. 2 (две) шт – яиц
  6. 250 (двести пятьдесят) гр – муки
  7. 1 (одна) ст. ложка – рома
  8. Пол литра – растительного масла

Чуррос: рецепт

Чуррос

  • Воду налейте в сотейник, туда же соль, сливочное масло и сахарную пудру. Отправьте все ингредиенты на средний огонь. Доведите массу до кипения. Постоянно помешивая
  • Муку просейте в другой посуде. Сделайте углубление посередине и вылейте туда кипящую массу. Все перемешайте хорошенько. Комочков быть не должно. Перемешивайте. Тесто должно быть мягким и гладким
  • В отдельной посуде соедините темный ром и яйца. Размешайте при помощи венчика. Вылейте массу в тесто и месите до однородной массы
  • Тесто выложите в кондитерский мешочек. Возьмите насадку. Возьмите глубокую кастрюлю и влейте туда растительное масло. Выдавите в горячее масло тесто полосочками и жарьте до золотистого цвета
  • Готовые изделия достаньте при помощи шумовки и выложите на бумажное полотенце. Когда лакомство остынет, посыпьте сахарной пудрой.
    Можете посыпать и корицу

Чуррос готов: Видео


Скорее отведайте это хрустящее, ароматное и вкусное лакомство! На здоровье.

Чуррос

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