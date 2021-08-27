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Лазанья из картофеля. Вкусная идея сытного обеда на большую семью

Лазанья из картофеля готовится очень легко и накормит сразу всю семью.

Лазанья из картофеля: ингредиенты

Лазанья из картофеля

  1. Картофель – 4 шт. (четыре штуки)
  2. Помидоры – 2 шт. (две штуки)
  3. Сыр – 300 г. (триста грамм)
  4. Луковица – 1 шт. (одна штука)
  5. Чеснок – 4 з. (четыре зубчика)
  6. Фарш – 500 г. (пятьсот грамм)
  7. Вода – 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
  8. Базилик – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  9. Томатный соус – 100 г. (сто грамм)
  10. Розмарин – веточка
  11. Тимьян – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
  12. Перец – по вкусу
  13. Соль – по вкусу

Соус:

  1. Сливки – 180 мл. (сто восемьдесят миллилитров)
  2. Яйца – 2 шт. (две штуки)
  3. Сыр – 100 г. (сто грамм)

Способ приготовления:

  • От кожуры очистите картофель и нарежьте тонкими пластинками.
  • Пергаментной бумагой застелите противень и смажьте растительным маслом. Разложите сверху картофель, посолите и каждый кусочек сверху смажьте растительным маслом. Отправьте заготовку в разогретую до 200 градусов духовку. Не запекайте картофель, дайте схватиться по краям.
  • Очистите лук и нарежьте мелкими кусочками.
  • Налейте в сковороду растительное масло и положите розмарин. Положите туда же очищенный и раздавленный чеснок. Маслу дайте пропитаться специями на среднем огне 30 секунд, после чего всё снимите с огня.
  • Положите в получившееся ароматное масло лук, добавьте базилик, тимьян и лук пассируйте на среднем огне до прозрачности.
    Когда приготовится лук, к нему добавьте фарш и перемешайте. Перчите и солите по вкусу, после продолжайте готовить до практически готового состояния.
  • Возьмите помидоры и сделайте надрезы сверху. На пару минут залейте кипятком, очистите, после нарежьте небольшими кусочками. Добавьте к мясу. Положите туда же томатный соус и перемешайте всё. После влейте воду, перемешайте и тушите 10-15 минут.
  • Вбейте в сотейнике куриные яйца. Влейте туда же сливки, добавьте соль и перемешайте.  Соус постоянно помешивая проварите до густоты несколько минут. После в него добавьте тёртый сыр и перемешайте.
  • Возьмите форму и соберите лазанью. Дно смажьте растительным маслом и выложите слой из картофеля. Положите сверху половину мясного соуса, после сырный соус. Выложите сверху слой из картофеля, после оставшийся мясной соус и тёртый сыр.
  • Запекайте 20-25 минут при 180 градусов.
  • Подайте к столу готовую лазанью.

Лазанья из картофеля — вкусная и сытная.

Лазанья из картофеля. Вкусная идея сытного обеда на большую семью 2

Приятного аппетита!

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