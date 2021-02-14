Хотите свежие огурцы в мае? Выращивайте их по луховицкому методу

Думаю нет огородников, не выращивающих на своих участках огурцы. Сказать что этот овощ очень популярный, ничего не сказать.

Кто не любит сочные, сладкие, хрустящие огурчики, только что сорванные с куста.

При этом, каждый огородник имеет свой собственный секрет хорошего урожая огурцов.

Я тоже применяла разные методы и способы посадки огурцов. И рассадный, и семенами, на пирамиду, и на сетку, в теплице, и в открытый грунт.

Мои огурцы на пирамидке(фото автора)

В этом году решила попробовать способ, который придумали еще в тридцатых годах двадцатого века предприимчивые огородники из Луховиц Московской области.

Благодаря этому методу, они уже в мае, вовсю продавали на рынках свежие огурчики. За счет продажи ранних огурцов, многие луховицкие семьи имели хороший источник дополнительного дохода.

Наши огурцы на сетке(фото автора)

Недаром на площади Луховиц стоит памятник огурцу.

Что же это за метод такой? Сразу отмечу, что это не тепличные огурцы.

Должна сказать, что луховицкий метод придумал поистине гениальный огородник. Честь и хвала ему.

Удивительно, что луховицкие огородники сеяли огурцы на грядки уже в марте. Температура в это время была около -10 градусов.

Известно, что огурец происходит из тропиков и является очень теплолюбивым растением.

Для нормального и обильного плодоношения самая оптимальная температура воздуха должна быть 22-27 градусов тепла.

Откуда в марте, в Подмосковье такая температура? В марте в этих местах еще приличный снежный покров есть.

Как же сажали теплолюбивые огурцы огородники из Луховиц?

Осенью выкапывались траншеи глубиной не менее 40-45 сантиметров на прогреваемом солнцем месте. Верхний, плодородный слой земли, складывался в одно место.

Траншея для огурцов(фото из открытого источника

Заготавливались опилки и перегной. Навозная куча должна была быть очень плотной. Чтобы зимой она не перемёрзла, ее засыпали землей и укрывали толстым слоем ветоши.

Мы же храним опилки и перегной в мешках в специальной кладовой.

Ранней весной, в середине марта, а у нас это надо делать в конце февраля, навоз надо прогреть любым доступным способом.

Луховицкие огородники, для этой цели, грели камни или кирпичи и помещали их в навоз. Я думаю, мы просто нагреем мешки с навозом с помощью камина.

Таким образом запускаются процессы перезревания в навозе, приводящие к усиленному выделению тепла.

Затем действуем по луховицкому методу:

— проливаем, подготовленные с осени, траншеи горячей водой;

— затем на дно траншеи насыпаем, предварительно пролитые раствором мочевины, опилки высотой примерно 10 сантиметров;

— насыпаем навоз, так, что бы осталось место для слоя плодородной земли;

— насыпаем слой плодородной земли;

— укрываем грядку толстой пленкой черного цвета, вместо ветоши, и оставляем так на несколько дней, для того, чтобы земля хорошо прогрелась;

— мы кроме всего прочего, укроем грядки готовыми парничками на дугах;

Парник из спандбонда для огурцов(фото автора)

Через три, четыре солнечных дня, внутри грядки температура повысится почти до 50 градусов. Тогда и можно сажать на грядку огурцы, то ли рассаду, то ли семена. Как вам нравится.

Для этого, не снимая пленку на грядке, делаем в ней крестообразные надрезы на расстоянии 30 см в ряду и на расстоянии 40 см между рядами.

Затем в подготовленные надрезы высаживаем семена или рассаду.

Парнички на высоте 60–80 см утепляют плёнкой, а затем устанавливают ещё одни дуги высотой до метра и накрывают вторым слоем плёнки.

Между слоями пленки создаётся воздушная прослойка. Она имеет хорошие теплоизоляционные свойства. Воздух между пленками хорошо сохраняет солнечное тепло и не пропускает холод.

Благодаря этому, почва не остывает. Так что внутри создается особый микроклимат без резких перепад температуры.

Поливают такие грядки только теплой водой.

Для выращивания огурцов таким способом, обычно берут семена ранних холодостойких гибридов.

Лучше высаживать партенокарпические огурцы, то есть гибриды с женскими цветоносами, которые плодоносят без пыльцы и опыления.

Например: Аннушка F1, Хит сезона F1, Муравей F1, Амур F1, Посейдон F1 и другие.

Высоких вам урожаев дорогие огородники!